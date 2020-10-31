DÖGEP toplantısı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan program kapsamındaki 2020 yılı Ekim ayı çalışması, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinde Okul Müdürü Hayrettin Bal'ın başkanlığında yapıldı. Yapılan çalışmada, Covid-19 sürecinde eğitim-öğretimi etkileyen güncel sorunlar, uzaktan eğitim sürecinde meslektaş dayanışması, ruhsal ve fiziksel sağlığın korunması konuları ele alındı. - BİLECİK