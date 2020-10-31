DÖGEP toplantısı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika

DÖGEP toplantısı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde yapıldı
31.10.2020 13:59
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan program kapsamındaki 2020 yılı Ekim ayı çalışması, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinde Okul Müdürü Hayrettin Bal'ın başkanlığında yapıldı. Yapılan çalışmada, Covid-19 sürecinde eğitim-öğretimi etkileyen güncel sorunlar, uzaktan eğitim sürecinde meslektaş dayanışması, ruhsal ve fiziksel sağlığın korunması konuları ele alındı. - BİLECİK
Son Dakika İzmir'den acı kare! Enkazda bulunan saatin durduğu an dikkat çekti Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz