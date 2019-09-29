Son Dakika Haberleri: Döğerliler Derneğinden Başkan Ataç'a ziyaret
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Döğerliler Derneğinden Başkan Ataç'a ziyaret

9 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Döğerliler Derneğinden Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temasları sürüyor. Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi veren Karavil, sivil toplum kuruluşlarına verdiği katkılardan dolayı da kendisine teşekkür etti. Hemşehri derneklerinin kent hayatındaki yerinin önemine değinen Başkan Ataç ise, konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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