Son Dakika Haberleri: "Dogo Argentino Irk Derneği"ne ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel 'Dogo Argentino Irk Derneği'ne ilişkin açıklama

"Dogo Argentino Irk Derneği"ne ilişkin açıklama

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, bir gazetede çıkan "Tarım Bakanlığının yasakladığı köpeğe İçişleri onay verdi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, bir gazetede çıkan "Tarım Bakanlığının yasakladığı köpeğe İçişleri onay verdi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberde, tehlikeli bir ırk olan "Dogo Argentino" cinsi köpekler için dernek kurulmasına İçişleri Bakanlığının onay verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığından mayıs ayında Genel Müdürlüğe gönderilen yazıda, İzmir'de faaliyet yürüten "Dogo Argentino Irk Derneğinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı olarak tüzüğünde tehlike arz eden hayvanları üretmek, üretimlerini teşvik etmek ve benzeri hükümler yer aldığı" belirtilerek, derneğin çalışmalarının engellenmesi talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Söz konusu hususun incelenmek üzere İzmir Valiliğine gönderildiği ve Valilikçe yapılan denetimde ilgili derneğin uyarıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyarılar üzerine adı geçen dernek 30 Eylül 2019 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliğine giderek, tüzüğünü kanuna uygun hale getirmiştir. Dernekler ancak mahkeme kararı ile kapatılabilmekte olup, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün dernekleri kapatma yetkisi bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılması gerekli tüm işlemler yerine getirilmiş olup, söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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