Doğrama ustası, hurda demirden arı heykeli yaptı - Son Dakika

Doğrama ustası, hurda demirden arı heykeli yaptı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde demircilik yapan Sıddık Demirer (56), 3 ayda 280 parça hurda demirden 3 metre boyunda ilçenin simgesi olan arının heykelini yaptı.

Doğrama ustası, hurda demirden arı heykeli yaptı, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde demircilik yapan Sıddık Demirer (56), 3 ayda 280 parça hurda demirden 3 metre boyunda ilçenin simgesi olan arının heykelini yaptı. Arı heykeli, ilçedeki otogarın girişine yerleştirildi. Sivas'ın İmranlı ilçesinde demir doğramacılık yapan Sıddık Demirer (56), hurda demir parçalarını sanat eserine dönüştürüyor. Koronavirüs nedeniyle 3 ay kepenk kapatan Demirer, Belediye Başkanı Murat Açıl'ın isteği üzerine ilçenin simgesi olan bir arı heykeli yapmaya karar verdi. 280 parça hurda demiri sanata dönüştüren Demirer, 3 ayda 3 metre boyunda ve 3 metre uzunluğunda arı ve bal peteği heykeli yaptı. Arı heykeli Belediye Başkanı Açıl'ın isteği üzerine D-200 karayolu üzerindeki ilçenin girişinde bulunan otogara yerleştirildi. Demirer'in dükkanında yine hurda demir parçaları kullanarak yaptığı balık sehpa ayakları ve leylek heykelleri de dikkat çekiyor. Arı heykelini yaparken değişik parça demir ve saclar kullandığını belirten Sıddık Demirer "İmranlı'da arıcılık ve bal üretimi çok olmasına rağmen hiçbir reklamı yoktu. Belediye Başkanımız Murat Açıl ile birlikte bir fikir yürüttük. Böyle bir eser yaparak İmranlı'nın reklamını yapmak istedik. Virüs nedeniyle 3 ay içeri kapandık. Bu 3 ay içerisinde de eseri ilçemize kazandırdık. Bütün parça demirleri değerlendirdik. Yaptığımız çalışmayı ilçenin simgesi haline getirdik" dedi.

İlçe girişinde yer alan arı heykeli ilgi çekti.


Koronavirüs, Murat Açıl, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğrama ustası, hurda demirden arı heykeli yaptı - Son Dakika

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