Doğru ayna ayarı nasıl yapılır? - Son Dakika
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Doğru ayna ayarı nasıl yapılır?

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, direksiyon başına geçen sürücünün ilk yapması gerekli olan hareketin aynaları ayarlamak olduğunu duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, direksiyon başına geçen sürücünün ilk yapması gerekli olan hareketin aynaları ayarlamak olduğunu duyurdu.


Marşa basmadan ayanların görüş mesafesinin ayarlanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Aracınızı çalıştırmadan önce aynalarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Doğru ayna ayarı, sol ve sağ aynalar için ön kapı kolu aynanın alt köşesinde görülecek şekilde olmalıdır. İç dikiz aynası ise arka camın dört kenarını görecek şekilde ayarlanmalıdır" denildi.


Kaygan zeminde nasıl araç kullanılır


Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın açıklamasında, kaygan zeminlerde güvenli sürüşe dair tüyolar da verildi. Açıklamada, "Mümkünse rampa kullanmaktan kaçının. Rampalardan çıkarken gaz pedalına çok basmayın, istikrarlı ve yavaş bir hızla aracı durdurmadan rampayı tırmanın. Sert fren yapmak kaymanın başlıca sebebidir. ABS'li ABS'siz araçların fren durma mesafesi farklıdır. Fren sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun. Acil durumlar için aracınızda akü takviye kablosu, ilk yardım çantası, üçgen reflektör ve zincir bulundurun" ifadeleri yer aldı. - BURSA

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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