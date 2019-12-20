Doğru bilgisayar, donanım ve yazılım seçimi teknoloji toplumu olma hedefinin anahtarı olacak

Teknoloji dünyasının global oyuncuları; Türkiye'nin teknoloji toplumu olma hedefine katkı sunmak için yapılması gerekenleri tartıştı.



Yeni yılla beraber Türkiye, gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaşırken; teknolojiyi üreten tarafta yer alarak 'teknoloji toplumu' olabilmek de büyük önem kazanıyor. Bu ortak hedefin paydaşları olan kurumlar, iş insanları, öğrenciler, gamerlar ve sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere tüm teknolojiseverlerin ortak isteği de daha hızlı, güçlü, güvenli, estetik ve yüksek performanslı bilgisayarlar.



Bu noktadan hareketle, elektronik perakendeci MediaMarkt, tarafından düzenlenen panelde bir araya gelen Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Microsoft Türkiye, Intel ve Lenovo; tüketicilere güvenli ve yüksek performanslı bilgisayarda doğru tercihin şifrelerini verdi.



MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu katıldı.



Panelin açılışında konuşan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, günümüzde bilgisayarların gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. "Bilgisayar artık hem bir zorunluluk hem de eğlence ve keyif aracı. Teknolojik dönüşümde doğru yerde olabilmek adına daha güçlü, güvenli, hızlı, estetik ve yüksek performanslı cihazlara yönelmek gerekiyor. Biz de bugün her biri kendi alanında uzman olan iş ortaklarımızla bunun yöntemlerini konuştuk" dedi.



Gökyıldırm, iş ortaklarıyla düzenledikleri kampanyalarla en ileri işletim sistemini, en gelişmiş işlemciyi yine en güvenilir bilgisayar markalarından biri ile teknolojiseverlere sunduğunu sözlerine ekledi.



Intel 2020'ye yeniliklerle girecek



Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük ise konuşmasında, 2020 yılında pek çok alanda yeniliklerle tüketicilerin karşısında olacaklarını söyledi. "Ülkemizin 2023 hedefleri arasında bulunan dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme adına, kodlama, programlama, verinin işlenmesi ve analiz edilmesi, 3 boyutlu tasarım, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlarda üretici olabilmek; geleceği şekillendirmek adına çok önemli" diye konuşan Küçük, bilgisayarların bu alanda üretim yapabilmek için yegane araç olduğunu söyledi. Küçük, Intel olarak Türkiye'de, kodlama çalışmalarına desteği sürdüreceklerini ve Esport alanında gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.



"Tüketen değil üreten tarafta yer almalıyız"



Panelde konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, "Lenovo olarak özellikle kullanıcının tüketen tarafta değil, üreten tarafta olması için yatırımlar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda özellikle çocukların teknolojiyi öğrenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. TEGV ile Diyarbakır Ergani'de ve İzmir Gümüşpala'da "Tasarım ve Beceri Atölyesi" adı verilen teknoloji sınıfları açtıklarını hatırlatan Hantaloğlu, 2020'de bu sınıfları artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hantaloğlu, "Gençlere son teknolojiyi sunduğumuz oyun alanları yaratmayı da sürdürüyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle Vodafone Park'ta açtığımız "Lenovo Game On" oyun alanında en son teknolojileri sunuyoruz. Oyun pazarı tüm dünyada hızla büyürken, ülkemizde oyun geliştiricilerin desteklenmesi yönündeki yatırımlar tüketen tarafta değil üreten tarafta olmamıza büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



"Microsoft Windows 10 konusunda farkındalığı artıracak"



Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu da konuşmasında, Microsoft olarak, teknolojinin tüm alanlarda güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için çalıştıklarına dikkat çekerek, "Microsoft olarak misyonumuz bireylerin ve kurumların gücüne teknolojimizle güç katmak. Türkiye'de herkesin teknoloji ile beraber kendi potansiyelini keşfetmesi ve yetkinliklerini artırması temel hedefimiz. Teknolojiyi tüketiyoruz ama toplum olarak teknoloji ile bir şeyler üretme konusunda geride kalıyoruz. Bu da çok küçük yaşta eğitim ve bilgisayar kullanımı ile başlıyor. Türkiye'de internet kullanım oranı bugün yüzde 75, ancak yazılım ihracatımızın toplam ihracata oranı çok az. Genç nüfusumuz ve dinamik yapımızla teknolojiyi ne kadar erken yaşta iyi kullanırsak, o kadar hızlı fark yaratabileceğimize inanıyorum. Bilgisayar kullanımının artması ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması için bu tip kampanyaları da birer araç, ülkemizin var olan potansiyelinin ortaya çıkması için önemli birer fırsat olarak görüyoruz" dedi. - İSTANBUL