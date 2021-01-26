Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı - Son Dakika

Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı

26.01.2021 09:56

Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı Yazın biriken tozlar, kışın donmaya sebep oluyor Anahtarcı Bahar Erdem: "Donan kilitleri sıcak su ile açmaya çalışmayın" Yurt genelinde yaşanan hava sıcaklığındaki ani düşüş, kilitlerde donma ve anahtarlarda kırılmalara sebep oluyor.

Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı

Yazın biriken tozlar, kışın donmaya sebep oluyor

Anahtarcı Bahar Erdem: "Donan kilitleri sıcak su ile açmaya çalışmayın"

DÜZCE - Yurt genelinde yaşanan hava sıcaklığındaki ani düşüş, kilitlerde donma ve anahtarlarda kırılmalara sebep oluyor. Donma olaylarında sık kullanılan sıcak su eyleminin daha fazla buzlanmaya yol açtığını belirten uzmanlar, sürücülere uyarılarda bulundu.

Geç gelen kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklığının ani düşüşü, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Düzce'de kar yağışıyla düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte gündelik yaşantıda kullanılan kilitlerde donma olayları yaşanmaya başladı. Çilingirlik yapan Bahadır Erdem, "Özellikle 3 yaş altı araçlarda kapı kilitleri yaz aylarında tozlu havalarda toz, toprak topladığı için süreç içerisinde bunlar oksitlenmelere sebep olabiliyor. Kış aylarında da özellikle soğuk havalarda içeride biriken pislikler nedeniyle donmalar hızlanıyor. Bu anlamda yapılması gereken kapı kitlerinin bakımlarının yapılmasıdır" dedi.

"Donan kilitleri sıcak su ile açmaya çalışmayın"

Kapı kilitlerinin donması durumunda yapılabilecekleri anlatan Erdem, "Kapılar donduysa sürücüler anahtarları ile beraber araçlara girmesi gerekenler için konuşuyorum çok da fazla bir seçenek olmuyor donduğu zaman. Su olabilir. Herkesin yaptığı sıcak su dökümü oluyor ama soğuk havada sıcak suyu dökmek orada daha fazla bir buzlanmaya sebebiyet veriyor. Çok fazla çözüm olmuyor bu açıkçası. Donmuş kapı kilitlerinde yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Çilingir hizmetiyle bu iş çözülebilir. Bunun dışında havanın ısınmasını beklemek en doğrusu" şeklinde konuştu.

Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı
Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı
Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı
Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı

Düzce, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları Borsa güne düşüşle başladı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor         
10:07
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü         
10:01
Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazıyor Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazıyor         
09:49
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, 3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, "Bir an için onları şeytan sandım" dedi         
09:33
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei