Doğru'dan AK Parti'nin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümü kutlama mesajı - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'nin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajında, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 19 yıl önce Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulup Milletimizin de desteği ile girdiği her seçimde tek başına iktidar olma başarısını göstermiştir. Millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için kurulan ve yeni Türkiye yolunda ülkemizi aydınlığa kavuşturan partimizin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin desteği ve liderimizin dik duruşu ile milyonlarla birlikte kutlu yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak arttırmıştır. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı 14 Ağustos 2001 tarihten bugüne, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemizi çok daha ileriye götürme adına halkımız ile omuz omuza hareket ederek gece gündüz demeden ve hiç yorulmadan 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda inanç ve azimle yürüyecektir" dedi.

AK Parti girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandığını hatırlatan Doğru, "Bu kutlu zorlu yürüyüşte iç ve dış odakların saldırılarına karşı yeniden diriliş ruhuyla güçlenen ak davamız, gerek parti kapatma davası, gerek 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları ve devamında ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini halkımızın güçlü destekleri ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur adımları ile hepsinin üstesinden gelinmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin girişimleri ile artık emir alan ülke konumundan çıkıp emir veren ülkemiz, coğrafyamızda mazlumların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ak kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, Ahirette intikal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle partimizin 19'uncu kuruluş yılının Araban'ımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP