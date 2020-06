Doğru'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Babalar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Gaziantep'in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında, "Milletimizin en önemli özelliklerinden biri de sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısıdır. Şüphesiz bu güçlü yapının temel direklerinden biri de annelerimizle birlikte babalarımızdır. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir hayat sürmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın bizlerden tek beklentisi sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Babaların istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını her an yanlarında görmektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Arabanlı babaların,"Babalar Gününü" tebrik ediyor, aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP