Doğru'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü mesajı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.



İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımlayan Başkan Doğru, İstanbul'un farklı dinlerden, dillerden, etnik kökenlerden insanların yüz yıllarca barış içinde yaşadığını ve dünyaya örnek teşkil edecek bir merkez konumunda olduğunu söyledi.



Belediye Başkanı Doğru, "Bundan tam 567 yıl önce atalarımız tarafından fethedilen İstanbul, farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı etnik kökenlerden insanların yüz yıllarca barış içinde yaşadığı, dünyaya örnek teşkil edecek bir merkez olmuştur. Bugün ülkemizin modern vitrini olarak dünyaya açılan penceresi olan İstanbul, Avrupa'ya kültür başkentliği yapmış ve doğu ile batı arasında köprü olma vazifesini sürdürmektedir. Bu anlamlı yıldönümü bizim olduğu kadar tüm İslam Aleminin de bayramıdır. Çünkü bu kutlu günde gerçekleşen fetih ile İlahi Kelimetullah dört kıtaya taşınmıştır. Malazgirt'in fethi ile başlayan Anadolu'nun İslam'la buluşması İstanbul'un Fethi ile taçlanmıştır. İstanbul'un Fethi ile bu aziz millet dört kıtaya barış götürmüş, uygarlık götürmüş, adalet götürmüştür. Bugün bizlere düşen bu toprakları vatan yapan aziz ecdadımızdan devraldığımız mirasa sahip çıkmaktır. Omuzlarımıza yüklenen bu görev elbette ağırdır. Ancak bu kutlu vazifeyi yerine getirmek için ihtiyacımız olan cesaret ve ilham, sahip olduğumuz medeniyette ve şanlı tarihimizde fazlasıyla mevcuttur. Bu vesile ile bir çağı değiştiren bu çok anlamlı günde başta büyük ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP