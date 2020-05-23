Doğru'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, Bayramların sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını pekiştirdiğini belirtti.



Doğru, Ramazan ayı içinde inançlar doğrultusunda ibadetler yoğunlaştırılırken, yardımlaşma anlayışının yurt genelinde olduğu gibi Araban ilçesinde de paylaşıldığını kaydetti.



Bayramları anlamlarına uygun şekilde kutlamanın öneminin büyük olduğunu söyleyen Doğru, "Anlamlarına uygun şekilde kutlanan bayramlar, sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını güçlendirir. Sosyal Yardımlaşma ve duygularını pekiştirir" dedi.



Ramazan Bayramını kutlayan Doğru, tüm Arabanlılara artan mutluluk ve başarılarla yeni bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. - GAZİANTEP