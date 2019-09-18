Doğru Finansal Raporlamanın Şirketler İçin Önemi
1 saat önce
Finans Direktörü Ahmet Küçükkoyuncu, doğru finansal raporlamanın şirketler için önemini Wise TV'ye anlattı.
Finans Direktörü Ahmet Küçükkoyuncu, doğru finansal raporlamanın şirketler için önemini Wise TV'ye anlattı. Sorunların ve fırsatların tespiti için raporlamanın mutlak gerekliliğine vurgu yapan Küçükkoyuncu; 'Doğru bir finansal raporlamanız yoksa her şeyi olduğu gibi kabul eder, eksiklerinizi tespit edemezsiniz' dedi. Küçükkoyuncu, raporlamanın şirketlere olan katkısını sosyal yaşamdan örneklerle Wise.Tv'ye aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32
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