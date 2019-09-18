Doğru Finansal Raporlamanın Şirketler İçin Önemi

Finans Direktörü Ahmet Küçükkoyuncu, doğru finansal raporlamanın şirketler için önemini Wise TV'ye anlattı. Sorunların ve fırsatların tespiti için raporlamanın mutlak gerekliliğine vurgu yapan Küçükkoyuncu; 'Doğru bir finansal raporlamanız yoksa her şeyi olduğu gibi kabul eder, eksiklerinizi tespit edemezsiniz' dedi. Küçükkoyuncu, raporlamanın şirketlere olan katkısını sosyal yaşamdan örneklerle Wise.Tv'ye aktardı.