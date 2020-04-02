Doğru: "Gıda zincirindeki kopma, salgın kadar zarar verebilir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğru: 'Gıda zincirindeki kopma, salgın kadar zarar verebilir' - Son Dakika Ekonomi

Doğru: "Gıda zincirindeki kopma, salgın kadar zarar verebilir"

11 dakika önce

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, korona virüs salgın sürecinde sağlıktan hemen sonra sürdürülebilirliğin sağlanması gereken alanın tarım olduğunu söyledi.

Doğru:

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, korona virüs salgın sürecinde sağlıktan hemen sonra sürdürülebilirliğin sağlanması gereken alanın tarım olduğunu söyledi. Doğru, "Gıda zincirindeki kopma, salgın kadar zarar verebilir. Tarımsal üretimi sürdürmek hatta artırmak zorundayız" dedi.


Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru yaptığı açıklamada, "Türkiye şu an hiçbir tarım ürününde sıkıntı yaşamıyor. Marketler, pazarlar sağlıklı ve kaliteli ürünlerle dolu. Ancak, bunun sürdürülebilmesi için acil olarak tarımın desteklenmesi gerekiyor. Açıklanan 'Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketi'nde çiftçi yer almadı. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın tarım kesimine özel bir destek paketi açıklayacağına inanıyoruz. Zira, bu süreçte en zor şartlarda üretmeye devam eden sektörlerden biri tarım ve hayvancılık" dedi.


Başkan Doğru, Çukurova'da bir taraftan bazı ürünlerin hasat, bazı ürünlerin ise ekim döneminin başladığını belirtti. Mevsimlik işçilerin şehirlerarası seyahati, sağlık kontrolleri ve barınmaları konularında sıkıntıların yaşanmaya başladığını ancak, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım alanındaki STK yöneticilerinden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirten Doğru, "Ovada tarımsal üretimi aksatmadan sürdürebilmek için önlemlerimizi alıyor, önerilerimizi Valimizle paylaşıp sorunları çözüyoruz. Bu zor sürecin dayanışma ve üretimle üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.


Tarımsal ürünlerin fiyat artışı


'Limon başta olmak üzere bazı tarım ürünlerindeki fahiş fiyat artış nedeni ne' sorusunu yanıtlayan Doğru, "Buradaki sıkıntı üreticiden çok tüccar ve nihai satıcıda. Ancak, ben böylesi bir süreçte sebze meyve fiyatlarıyla birlikte tarımsal girdilerin fiyat artışlarının da sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Gübre fiyatları son dönemde yüzde 25'e varan oranda zamlandı. Gübre ithalatçılarına, üreticilerine 'Ne oldu da fiyatlar yüzde 25 arttı' diye sorulması gerektiğine inanıyorum" dedi.


Ekonomi yönetiminin vakit kaybetmeden tarım kesimine özel destek paketi açıklamasını beklediklerini anlatan Doğru, "Şu an çiftçinin nakit sıkışıklığı var. Çiftçinin mevsimlik işçilere ödeme yapması, tohum, ilaç, gübre satın alması için nakit ihtiyacı var. Öncelikli 2019 yılı prim ödemelerimizin bu dönemde geciktirilmeden ödenmesini bekliyoruz. 'Mücbir sebep' kapsamına tarım kesiminin de alınarak Kredi Garanti Fonu'ndan çiftçinin de yararlandırılması gerekir. Öte yandan, başta Ziraat Bankası olma üzere çiftçinin finans kuruluşlarına olan kredi ödemelerinin en az 6 ay ertelenmesi, faizi Hazine tarafından sübvanse edilecek yeni kredi imkanlarının sağlanmasını bekliyoruz. Ben taleplerimize en geç gelecek hafta cevap verileceğini düşünüyorum" dedi.


İngiltere'nin 'kırsala gidin' çağrısı


ABD, İspanya, Fransa ve İtalya gibi önemli tarım ülkelerinde gıda üretiminin sekteye uğradığını anlatan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "İngiltere vatandaşına çağrı yaptı. 'Kırsala gidin çiftçiye yardım edin. Yakın zamanda gıda sıkıntısı yaşayabiliriz' dendi. Çünkü Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerden İngiltere'ye tarımda çalışmaya gidenler ülkesine döndü. Bizim durumu bu aşamaya getirmeden çiftçiye destek verme, gıda tedarik zincirini koparmama zorunluluğumuz var. Türkiye tarımsal üretimde kendine yeter, destek verilirse bugün salgın sıkıntısını en derin yaşayan Avrupa'nın sebze meyve ihtiyacını sağlayabiliriz" dedi. - ADANA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:14 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı         
09:23
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü         
09:14
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir         
09:12
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı         
08:44
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti         
08:36
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız         
08:26
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu         
08:19
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak         
08:07
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu         
07:56
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif         
07:51
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı         
07:41
"Ankara Kuşu" olarak bilinen Twitter fenomeni, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı         
02:41
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi         
00:41
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu         
00:27
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?         
00:08
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak         
00:07
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı         
23:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti         
23:40
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor         
23:36
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti         
23:23
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti         
23:23
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var         
22:42
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi         
22:35
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi         
22:34
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım         
22:34
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu         
22:24
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız         
22:21
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi         
21:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 09:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğru: "Gıda zincirindeki kopma, salgın kadar zarar verebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]