Doğru: "Halkımız evinde kalsın, çiftçimiz sahada" - Son Dakika
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Doğru: "Halkımız evinde kalsın, çiftçimiz sahada"

6 saat önce

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, dünyaya kabus gibi çöken ve insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs salgınının kesintisiz gıda temininin önemini bir kez daha anlattığına dikkati çekerek, bunun için tarım sektörünün ayakta kalması gerektiğini vurguladı.

Doğru:

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, dünyaya kabus gibi çöken ve insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs salgınının kesintisiz gıda temininin önemini bir kez daha anlattığına dikkati çekerek, bunun için tarım sektörünün ayakta kalması gerektiğini vurguladı.


Doğru, ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılaması gibi stratejik bir önemi olan tarım sektörünün bu zor süreçteki taleplerinin dikkate alınmasının önemini dile getirdi.


Başkan Doğru, bu dönemde tarımın kesintisiz gıda temini için ayakta kalması gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda, nakit akışındaki aksamalar nedeniyle bankalardan istediğimiz kredi taksit ve faiz ödemesi ertelemesine olumlu yaklaşarak özel ve kamu bankalarımıza gerekli talimatı veren, mücbir sebepler içinde zirai kazancı da alarak tarım için olumlu bir adım atan Hazine ve Maliye bakanımız sayın Albayrak'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.


Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumda olası bir karantina veya sokağa çıkma yasağı öncesinde her türlü olumsuz senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Zirai üretimde; her türlü tarımsal girdi temini, işçi sevkiyatı ve sağlığını koruma, tarım ürünleri hasat ve pazarlama zinciri ile gıda ihtiyacını karşılayacak temel gıda ürünlerindeki üretimin durmaması için şimdiden iyi bir organizasyon yapılmalıdır" önerisinde bulundu.


Sağlıklı beslenmek için gıdaya, gıda temini için de tarımsal üretimin kesintiye uğramadan üretime devam edilmesinin zorunluluğuna dikkati çeken Başkan Mutlu Doğru, "Her türlü kötü senaryoya tarımsal üretimin devamı açısından da hazırlık yapmalı ve organizasyon planları hazırlamalıyız" ifadelerine yer verdi.


Başkan Mutlu Doğru, açıklamasında, topyekun mücadelede öncü birliklerin sağlık çalışanları olduğunu belirterek, " Ancak sağlığımızı korumak ve sosyal düzenin sağlanması için kesintisiz gıda temini de tarım sektörünün ayakta kalması ile mümkün olabilir. Bu nedenle bu mücadelenin arka planındaki çiftçimizin üretim kabiliyetini de takdirle karşılamak gerekir. İnanıyorum ki; ülkemiz bu kötü günleri de dayanışma ve birlikte hareket etme kültürü ile en kısa zamanda ve en az kayıpla aşacaktır."


Başkan Mutlu Doğru, tüm halka evde kalma çağrısında da bulunarak, "Çiftçimiz, halkımızın kesintisiz gıda ihtiyacı için sahadadır. Çiftçimiz toplumu aç bırakmaz. Çünkü, çiftçi durursa hayat durur" dedi. - ADANA

Maliye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

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