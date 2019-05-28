Doğru insan nasıl seçilir?

Bazı seçimlerimiz tüm hayatımızı değiştirebilir. Bu seçimlerden biri de eş seçimidir. Hayatımızı birlikte geçirmeyi planladığımız insanı ararken kendimize en uygun kişi olmasını isteriz. Bazılarımız eğitimli kariyerli aday ararken bazılarımız ortak hobileri olmasını önemser. Herkesin doğru eş adayı farklı olabilir. Peki biz aradığımız kişi için doğru insan mıyız? Bunu basit bir egzersizle öğrenmek mümkün.

Hayatta aldığımız bazı kararlar diğerlerinden daha önemlidir. Çünkü tüm hayatımızı değiştirebilir. Eş seçimi de bunlardan biri. Herkes kendisi için en doğru insanı arıyor. Bazıları eğitimli kariyerli aday ararken bazıları ortak hobileri olmasını önemsiyor. Bir başkası dış görünüşe öncelik verirken diğeri dünya görüşümüz ortak olmalı diyor. Herkesin önceliği, tercihleri farklı, herkesin kendine göre 'doğru' bir eş adayı var. Peki biz aradığımız kişi için doğru insan mıyız? Kriterlerimizi belirlerken kendimize de dönüp bakıyor muyuz?

Evlilik şirketi Commeetment'ın kurucusu Erhan Erol ve uzman klinik psikolog Gökçe Ünal tarafından yazılan A7 Kitap Yayıncılık'tan çıkan Etrafta İnsan Çok Neden Doğru İnsan Yok isimli kitapta bu konuya değiniliyor. Doğru insanı ararken kendimizin ne kadar doğru olduğunu irdelediğimiz kitapta evlenilmek istenen kişide aranan özelliklerden mesafelerin ilişkileri nasıl etkilediğine, yüksek beklenti sonucu yaşanan hayal kırıklığından armudun sapı üzümün çöpü yaklaşımına kadar pek çok konuya yer veriliyor.

Doğru insanı keşfetme egzersizi

Doğru insanı ararken kendimize de dönüp bakmamızı tavsiye eden kitapta faydalı bir egzersiz de yer alıyor. Commeetment'ın kurucusu Erhan Erol, eş arama sürecinde kendinize sormanız gereken en önemli sorulardan birinin "Eğer siz karşı cinsten olsaydınız kendinizle bir ilişki yaşamak ya da evlenmek ister miydiniz?" olduğunu söylüyor: "Bunun için bir kâğıt kalem alarak kendi başınıza kısa bir çalışma yapabilirsiniz. Öncelikle kâğıdı üç sütuna ayırın. Hangi özelliklere sahip olduğunuzu birinci, hangi özelliklere sahip bir eş istediğinizi ise ikinci sütuna maddeler hâlinde yazın. Son olarak da ikinci sütunda yazdığınız özelliklere sahip bir eş adayının gözünden bakmaya çalışarak onların kendileri için hangi özelliklere sahip bir eş isteyebileceğini üçüncü sütuna yazın. Eğer birinci ve üçüncü sütun arasında dramatik farklar varsa ya birinci sütunda yazdığınız bazı özelliklerinizi ya da ikinci sütunda belirttiğiniz eş beklentinizi değiştirmek için çalışmaya başlamalısınız. Eğer birinci ve üçüncü sütun birbirine çok yakınsa hedeflediğiniz doğru eş için siz de doğru insan olabilirsiniz, tebrikler!"