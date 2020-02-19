Doğru kalem tutuşu çocuk gelişimini olumlu yönde etkiliyor - Son Dakika

Ebeveynler genellikle çocuklarının gelişim süreçlerinde tüm önemli noktalara dikkat eder. Ancak en dikkatli aileler bile bazen iyi bir kalem tutuşunun önemi gibi ufak detayları fark edemeyebilir.

Öncelikle bir kalemi doğru tutma yeteneği, çocuğun öğrenme ve okul çalışmalarına yönelik tutumunu, akademik başarılarını ve motor gelişimini doğrudan etkiler. Bununla birlikte el-göz koordinasyonu, küçük kasların (ince motor becerilerinin) gelişimi ve parmakların etkin kullanımı da doğru kalem kavrama ile gelişme gösterir. Yanlış kalem tutuşu ise zorlayıcıdır ve çocuğun el ve kolunun çabuk yorulmasına neden olur.

Uzmanlara göre, uygun kalem tutuşu baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağın bir arada kullanımım ile gerçekleştirilir.Bu üç parmak ile kalemin tutulmasına aynı zamanda tripod tutuşu da denir. Baş parmak ve işaret parmağı ile kalem tutulduktan sonra kalem orta parmak üzerine destek alacak şekilde yerleştirilir.

Yapılan araştırmalar, 3 yaşın doğru kalem kavramayı öğrenmeye başlamak için ideal bir yaş olduğunu ortaya koyuyor. Resim çizmek, renklerle iç içe olmak ve takip becerisini kolaylaştıracak sanat aktiviteleri, çocukların doğru kalem tutuşunu öğrenmeleri için en etkili yollardandır. Doğru kalem tutuşunu öğrenen çocuklar, elleri çizim ve renklendirmede zorlanmadığı için ince motor aktivitelerinden daha fazla keyif alırlar.

Üçlü parmak tutuşu, çocuğun nasıl yazı yazacağını başarılı bir şekilde öğrenmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle seçilen kalemin yapısı da bu süreçte önemli bir rol oynar. Üçgen yapıya sahip kalemler, üçlü parmak tutuşunu destekler ve ergonomik bir tutuş sağlar. Tam da bu noktada Faber-Castell, üçgen gövdeli ürünleriyle bu süreci hem ebeveynler hem de çocuklar için kolaylaştırıyor.