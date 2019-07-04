Son Dakika Haberleri: Doğru kaş tasarımı rehberi
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Doğru kaş tasarımı rehberi

1 saat önce

Yıllarca yanlış işlem gören, mevsim geçişlerinden etkilenerek dökülen kaşlar, giderek eski canlılığını yitirir ve formunu kaybeder. Bu durum ise doğal ve doğru kaş tasarımını çok daha önemli kılar.

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Kaşlarınızı modaya kurban etmeden önce bir kez daha düşünün…

Hangi sebeple olursa olsun canlılığını yitirmiş veya doğuştan şekli bozuk olan kaşlar için kaş kontürünün iyi bir seçenek olduğunu söyleyen Ergül Keskin Conture Make up Studio'nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, doğru kaş tasarımın önemini anlatıyor.

Doğru kaş tasarımı neden önemlidir?

Birçok kişi, kaş kontürü yaptırmadan önce kaşlarının doğru şekillendirilmemesinden endişe duyar. Kaş gibi yüzün en dikkat çeken alanlarına uygulanan kontür işlemi sonrasında sonuç istenildiği gibi olmadığında düzeltmek zor olacağından öncesinde önlem almak çok daha önemlidir.Özellikle de kaş kontürü gibi uzun süre kalıcılık sunan işlemlerden önce mutlaka ön çizim yapılmalı ve yüz hatlarına uygun kaş tasarlanmalıdır. Ayrıca kaş kontürü uygulaması yaptıran kişilerin kaşlarını uzmanlara emanet etmesi ve yüz için en uygun kaş formunu belirlemeleri gerekir. Bu noktada; gözlerin yüzdeki konumu, iki göz arasındaki mesafe, kaş ve gözler arasındaki uzunluk, göz kapağının yapısı, kaşın kalınlığına kadar birçok unsur söz konusudur.

Doğru kaş, güzelliğinizi yeniden tanımlar

Kaşların yüz ve ifade üzerinde ne kadar belirleyici bir rol üstlendiği son zamanlarda daha çok ortaya çıkıyor. Özellikle de gözlerin çerçevesini oluşturması, güzelliğin matematiksel simgesi olan altın oranda etkili olan kaşlar, doğru tasarlandığında güzellik algısında çok ciddi farklar yaratıyor. Yüzün parametrelerine göre dizayn edilmesi gereken kaş, yüz üzerinde doğru yerde konumlandığında çok daha genç ve çok daha çekici bir görünüm sağlıyor.

Doğru kaş, gözleri daha güçlü ve etkileyici kılıyor

Kaş tasarımında ön plana çıkan yoğunluk seviyesi, kaşları olduğundan daha dolgun gösterirken aynı zamanda dökülmüş veya küsmüş kaşların yarattığı zayıf görüntüyü zenginleştiriyor. Bu durum gözlerin çerçevesini daha belirgin hale getirerek güçlü bir ifade sağlıyor. Ayrıca kaşlar göz formuna uygun olarak tasarlandığında şikayet edilen birçok küçük kusur ortadan kalkıyor. Örneğin yukarı doğru konumlanan kaşlar, düşük göz kapağı görüntüsünü optik bir illüzyon ile engelliyor. Hafif kavisli kaşlar, küçük gözlerin aydınlık bir görünüme kavuşmasını sağlayarak gözleri daha büyük gösteriyor.

Yüz şeklinin algısını değiştiriyor

Kaşlar doğru tasarlandığında, yüzün algılanma biçimini değiştirerek yüzün sahip olması gereken ifadeyi kazanmasını sağlıyor. Bu noktada doğru yüz analizi ile yapıldığında harika sonuçlar ortaya çıkıyor. Örneğin uzun bir yüze sahip olan kişiler için daha düz ve kavissiz bir form oluşturularak denge sağlanabilir.

Merkezlerinde kaş tasarımı konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Ergül Keskin; "Kaş kontürü uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yüz hatlarıdır. Yüz şekline uygun kaş şekli profesyonel ve tecrübeli kişilerce yapılmalıdır. Çünkü hatlara göre tasarlanan kaşlar, milimetrik hesaplarla belirlenir ve belirleme işleminde birçok önemli parametre vardır. Bu noktada kişinin alanında uzman olması çok önemlidir" dedi.

Daha doğal bir görünüm için…

Doğru kaş tasarımının en önemli avantajı ise doğal bir efekt yaratmasıdır. Doğal kıl köküne benzeyen çizgiler atılarak yapılan mikropigmentasyon yöntemi, kaşların natürel bir görünüme kavuşmasını sağlar. Dışarıdan bakıldığında gerçek kıl kökü gibi görünen kaş kontürü işlemi, yapaylıktan uzak doğal bir görünüm yaratır. Ancak burada tasarım yapan kişinin yetkinliği, kaş için seçilen rengin tonu ve kaşın formu doğallığın ortaya çıkmasında çok önemlidir.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:15 Kaynak: Bültenler
Makyaj, Keskin, Sağlık
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