Doğru Kırmızı Tonunuzu Renk Şifresi ile Keşfedin

Yılbaşının gelenekselleşen rengi 'kırmızı'nın da binlerce tonu bulunuyor ve kendi kırmızı tonunuzla yeni yılın uğurunu yakalamanız Renk Şifresi ile mümkün.

Yeni yıla girilen o özel gecede herkes ne giyeceği sorununu yaşarken emin oldukları tek konu giyeceklerinin rengi oluyor. Çoğu kişi artık gelenekselleşen bir renk olduğu için yılbaşında kıyafetlerinde, makyajında, aksesuarlarında ve hatta sofrasında dahi kırmızıyı tercih ediyor.

Yılbaşında kullanılan parçaların renk ton seçimlerinin ne dozda kullanıldığının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Renk Şifresi Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu, "Saten ve payetler genellikle canlı kırmızılarda daha etkileyici bir sonuç verir. Mücevherlerde tek materyal seçerek ya gümüş ya altın aksesuarla devam edilmeli. Kesinlikle karıştırılmamalı. Baştan aşağı kırmızı olmak istenmiyorsa vurgu parçası olarak seçilen kolye, kemer, çanta, küpe gibi ufak bir detayda kullanılmalı. O da istenmiyorsa sadece oje ya da rujda denenmeli" dedi.

YANLIŞ TONLAR YÜZÜNÜZÜ GÖLGELER VE SARARTIR

Doğru tonun önemine vurgu yapan Muslu, "Doğru kırmızı tonunun yüzünüze karanlık gölgeler vermemesi gerekir. Aynı zamanda eğer yüzünüze sarımsı yansımalar veriyorsa ve kusurları belirginleştiriyorsa da kesinlikle bu tondan kaçılması gerekir. Doğru kırmızı tonunu yakalamak dikkat çekiliciliğinizi ve cazibenizi yüzde 25 arttırır" dedi. Hiç azımsanmayacak bu oranı yakalayabilmek için doğru tonu bulmak şart. Çünkü doğru kırmızı tonu kadınları daha cazibeli, erkekleri ise daha güçlü gösterir.

YENİ YILDA KIRMIZIYA ALTERNATİF RENKLER

Yılbaşı gecesinin parlayan yıldızı olmak ve bu başarıyı sadece kırmızı ile sınırlandırmak istemeyenlere alternatifler sunan Muslu, "Parlamak söz konusu olduğunda gümüş ve altından bahsetmemek olmaz. Her ikisinin de binlerce tonu var. Yeni yılla ilişkilendirdiğimiz renklerden biri de koyu yeşil tonları. Soğuk ya da sıcak ton tercih edebilirsiniz. Yeşil olumlu ve hayat dolu bir mesaj verir. Kalabalık bir yeni yıl etkinliğinde en dikkat çeken kişi olmak isterseniz kesinlikle tercih etmeniz gereken renk ise beyaz olmalı. Aynı zamanda 2019 yılında da çok fazla konuşulacak renk olan mercan tonları da kullanılabilir. Çok az insanla yakışan bu renk ile şaşırtıcı ve modern bir görünüm elde edilebilir" dedi.

Siz de yılbaşında kendi kırmızınızla gecenin parlayan yıldızı olmak istiyorsanız Renk Şifresi ile kırmızıya alternatif renklerinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca sevdikleriniz için tek bir Renk Şifresi seansı hediye alarak hayatları boyunca onlarla kalacak kişisel renklerini bulmalarını sağlayabilirsiniz.