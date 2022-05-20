Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir - Son Dakika
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Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir

20.05.2022 09:51

Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir Rehberlik Öğretmeni Muhammet Enes Çelik: "Motive edecek ve hayalleri götürecek şeylerden bahsetmeleri gerekiyor" Lise son sınıf öğrencisi Sıla Karamanlı: "Bu sınav hayatımın büyük bir kısmını belirleyecek"...

Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir

Rehberlik Öğretmeni Muhammet Enes Çelik:

"Motive edecek ve hayalleri götürecek şeylerden bahsetmeleri gerekiyor"

Lise son sınıf öğrencisi Sıla Karamanlı:

"Bu sınav hayatımın büyük bir kısmını belirleyecek"

ESKİŞEHİR - Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022'ye sayılı günler kala kaygı sorunu yaşayan üniversite adayları ve ailelerine önerilerde bulunan Eskişehir Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Muhammet Enes Çelik, "Kaygı öğrencileri hedeflerine giden yolda motive eder ancak doğru kullanılması gerekir. Öğrencilerin, olumsuz duygu durumları yükleyecek olaylardan ve dikkat dağıtıcı bütün unsurlardan uzaklaşmaları gerekiyor" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne 30 gün kaldı. Sınav günü yaklaştıkça hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacak olan üniversite adaylarının yaşadığı kaygı ve stres artmaya başladı. 2 oturumdan oluşan sınava yönelik çeşitli çalışma ve motivasyon yöntemleri geliştiren öğrencilerin başarılı olmak için kaygı ve stresi kontrol altında tutması gerekiyor. Ailelerin de üniversite adayları kadar heyecanlı olabildiğine dikkat çeken uzmanlar, sürecin iki taraf açısından da sağlıklı yürütülebilmesi için ailelerin çocuklarıyla doğru iletişim kurması gerektiğini belirtiyor. Sınava hazırlanırken zihinsel sürecin kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Eskişehir Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Muhammet Enes Çelik, soru çözmenin yanında fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirtti.

"Motive edecek ve hayalleri götürecek şeylerden bahsetmeleri gerekiyor"

Zihinsel olarak sınava hazırlanırken öğrencilerin kendi aralarındaki sohbetlerinde motive edici konuşmalar yapmaları gerektiğinin altını çizen Rehberlik Öğretmeni Muhammet Enes Çelik, "Son 30 günlük bir süre kaldı sınav için, bu yüzden gerçekten çok kaygılılar. Bu kaygı aslında bizim istediğimiz bir duygu durumu. Öğrencilerin hedeflerine giden yolda motive eder ancak doğru kullanılması gerekir. Burada da yapacağımız fiziksel aktivitelerin yanı sıra, günlük soru çözümleri ve arkadaşları veya aileleri ile kuracakları iletişimler çok önemli oluyor. Çok basit olarak 3 temel maddede sıralayabiliriz. Öğrencilerin olumsuz duygu durumları yükleyecek olaylardan ve dikkat dağıtıcı bütün unsurlardan uzaklaşmaları gerekiyor. Bunun içine yeri gelirse televizyon, telefon ve bilgisayarı koyabiliriz. Kendi aralarında konuştuklarında birbirlerinin motivasyonunu düşürebiliyorlar. Motive edecek ve hayallerine götürecek şeylerden bahsetmeleri gerekiyor. Aileler de kaygılı olabiliyor. Onların da herhangi bir şey saklamadan öğrencilerle doğru iletişim kurması gerekiyor. YKS bir maraton diyoruz. Sadece soru çözülerek değil aynı zamanda da fiziksel aktivitelerle ve zihinsel sürecin de kontrol edilmesi gereken uzun bir yarış. Son 3 gün kala yapacakları sabah kahvaltıları, belki alacakları ek vitaminler ve besinler kaygıların yönetilmesinde yardımcı oluyor" diye konuştu.

"Bu sınav hayatımın büyük bir kısmını belirleyecek"

Sınav günü yaklaştıkça heyecanının ve stresinin arttığını dile getiren Eskişehir Çağfen Koleji Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sıla Karamanlı, "Zaten buraya gelene kadar belli bir hazırlık yaptık. 30 gün kaldı. Bu süre zarfından nokta atışlar yapmak istiyoruz. Anlamadığımız konuları belirleyip hocalarımızdan yardım almaya çalışıyoruz. Bu süreçte hem okulumuz hem de öğretmenlerimiz bize çok destek sağlıyorlar. Çok heyecanlı ve stresliyim. Çünkü bu sınav hayatımın büyük bir kısmını belirleyecek. Bu süreçte arkadaşlarımdan biraz geriye çekildim. Tek başıma, sessiz bir yerde çalışmak daha iyi geldi" dedi.

Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir
Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir
Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir
Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir

YORUMLAR
500
Cuma namazında saflar dışarı taştı Cuma namazında saflar dışarı taştı Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun Öğrenciler yemek hizmetinden çok memnun
Kaynak: İHA

Üniversite, Eskişehir, Lise, Sıla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğru kullanılan sınav kaygısı, üniversite adayları için motive edici olabilir - Son Dakika


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