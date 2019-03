Doğru Nefes Almayı Biliyor Muyuz?

Akciğerlerin yaşlanma hızı, kalbin yaşlanma hızından daha büyüktür diyen Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Nasıl nefes alacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Burundan nefes almanın daha derin, daha dolu ve kontrol edilebilir solunuma olanak verdiğini dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Ağızdan nefes almak, şiddeti yüksek egzersizlerde oksijen azlığının söz konusu olduğu durumlarda alınan oksijeni artırmak için kullanılır. Burun, yabancı maddeleri filtre eden karmaşık ve son derece işlevsel bir organdır.Nefes burun deliklerinden girerken nemlenir ve beden ısısına uygun hale gelir" diye konuştu.



"KARIN KASI VE DİYAFRAM KASINI KULLANIN"



Çoğu insanın nefesi sadece göğüs kafesi ile soluk borusu arasına sıkıştırdığını ifade eden Saçaklı, bunun hatalı bir nefes alıp verme şekli olduğunu belirtti. Nefes yolunun uzatılması tavsiyesinde bulunan Saçaklı, sözlerine şöyle devam etti:



"Öncelikle nefesin ilk dolacağı yer karın boşluğudur. Karnınızı burundan alacağınız derin bir nefes vasıtasıyla hava ile şişirin. Soluduğunuz havayı diyafram kasını da devreye sokarak göğse, oradan da soluk borusuna kadar gönderin. Havayı soluk borusunda hissedin onun lezzetini alın, 2 saniye tuttuktan sonra, burun yolları açıksa yine burundan nefesi yavaşça vermeye başlayın. Önce omuzlar aşağıya iniyor, sonra göğüs kafesi içe çekiliyor, en sonunda karnınızı iyice içeri çekerek tüm havayı boşaltın."



DOĞRU TEKNİKLE, DOĞRU NEFES



Karın şişirme egzersizleri hakkında da açıklamalar yapan Saçaklı,



"Karnı hava ile doldurup boşaltmayı daha kolay yapabilmeniz için sırtüstü yere yatın.Cep telefonunuzu ya da televizyon kumandasını göbeğinizin üzerine koyun.Burundan derince nefes alırken karnınızı yavaşça şişirin ve kumandanın yükseldiğini gözlerinizle görün. Burundan nefesi yavaşça verirken, karnınızdaki havayı yavaşça boşaltın. Bu egzersizi her akşam belirli sayılarla tekrarlarsanız, bilincinize doğru tekniği soktuğunuzda, artık istem dışı olarak bu hareketleri daha kolay yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



"SOLUK BORUNUZU TEMİZLEYİN"



Kişinin başarabildiği kadar ve aklına geldiği her süreçte doğru nefes alıp vermesi gerektiği uyarısında bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Sabah uyandığınızda oda camını açın ve 30 kere derin nefes alıp verin, böylece tüm soluk borunuzu temizleyin. Her dışarıya çıktığınızda, en azından arabanıza gidene kadar, alabildiğiniz kadar derin ve doğru nefes alıp verin. Akşam yatmadan önce de, aynı şekilde camınızı açarak, sabahki gibi 30 kere nefes alıp vererek, yatmadan önce soluk borunuzu temizleyip uykuya hazırlanın" dedi.



EGZERSİZ ANINDA DAHA HIZLI YAĞ YAKABİLMEK İÇİN HANGİ TEKNİK KULLANILMALI?



Metabolizmayı hızlandırmak ve egzersiz anında daha hızlı yağ yakabilmek için önerilerde bulunan Saçaklı, "İçinizden 4'e kadar sayarak, burundan derince nefes alın. 16'ya kadar sayarak aldığınız nefesi tutun. 8'e kadar sayarak ağızdan nefesi yavaşça verin. Bunu her gün 10 kez tekrarlayın. Yürürken daha çok yağ yakabilmek için ise 4'e kadar sayarak burundan derin nefes alın. 2'ye kadar sayarak nefesi tutun. 4'e kadar sayarak nefesi burundan yavaşça verin. 2'ye kadar sayarak nefesi tutun, böylece tekrarlayın" dedi.



Akciğerlerin yaşlanma hızının, kalbin yaşlanma hızından daha büyük olduğunu ifade eden Saçaklı, "Kilo verme programlarında ve uzun yaşamda, egzersiz yaşantınıza girmediği sürece, aldığınız oksijeni iyi kullanamazsınız. İyi kullanılmayan oksijen, yağların yakılmasında aktif rol alamaz. Yeterli alınamayan oksijen, ne yazık ki size uzun yaşam yollarını açamaz" ifadelerini kullandı.



Saçaklı, "Diyafram kasını kullanarak yapılacak doğru nefes alıp vermeler, depolardaki yağların yakılmasını kolaylaştırırken aynı zamanda karın kaslarınızı da güçlendirir" dedi. - İstanbul

