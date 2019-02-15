Son Dakika Haberleri: Doğru Nota 42 Ülkede Başarı Getirdi (1)

Doğru Nota 42 Ülkede Başarı Getirdi (1)

1 saat önce

"DJ Kantik" adıyla tanınan ve müzikleri günde 1,5 milyon kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü Türk DJ, Ferhat Kantık, "Materyallere yatırım yapmak, teknolojiyi iyi takip etmek, korkusuz olmak gerekiyor.

HİLAL UŞTUK - "DJ Kantik" adıyla tanınan ve müzikleri günde 1,5 milyon kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü Türk DJ, Ferhat Kantık, "Materyallere yatırım yapmak, teknolojiyi iyi takip etmek, korkusuz olmak gerekiyor. Müzisyen eğer gelecek korkusu barındırırsa, bu onların notalarına da yansır. Cesaretli olmak gençlerin işine yarayacaktır." dedi.

Yaptığı müziklerin 16-50 yaş grubu arasında ve farklı tür müzikleri seven bir dinleyici kitlesi tarafından dinlendiğini söyleyen Kantık, deneme yanılma yöntemiyle, hatalar yaparak, yanlış notalar girerek kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Manisa'da yaşayan 30 yaşındaki DJ, müzik hayatına anne karnındayken başladığını belirterek, "Annemin karnını tekmelediğimde bana müzik dinletirmiş. O zaman sakinleşirmişim. Daha sonra tencere gibi şeylerle müzik yapıyormuşum. Dedemin plaklarının da benim hayatımda büyük önemi vardı. Piyanosuyla haşır neşir oldum. Araba oyuncaklarım elbette vardı ama müzik aletleri daha çok hoşuma gidiyordu." ifadelerini kullandı.

Kantık, müziğe profesyonel olarak 2005'te "Miss Belalım" ile başladığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Daha sonra 2010'da 'Wapmatix Violin' isimli bir parça daha yaptım. O da milyonlarca kişiye ulaştı. Pek çok insanın telefon melodisi oldu. Hatta 2010'da Mısır'da verdiğim ilk konserimi bana kazandırdı. Son bir aydır, milyonlarca kişinin dinlediği, 3,5 milyon kişinin dans videosu çektiği 'Kul' şarkısıyla dünyada gündem oldum. Kul, satışta ve dünyada en çok aranan müzikler arasında ilk 38'e girdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:31 Kaynak: AA

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