Rıfat Serdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a Ziyaret - Son Dakika
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Rıfat Serdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a Ziyaret

02.08.2022 19:40
Rıfat Serdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a Ziyaret

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Serdaroğlu, Özdağ ile gönül birliği içinde olduklarını ifade etti. Özdağ da “Türkiye’nin geleceğinde umutsuzluk yok. Mevcut bütün riskleri, tehditleri aşabilecek yeteneğe ve güce Türk milleti sahip, Türkiye, demokrasi içerisinde çözüm üretecektir. Bizlerin de bu çözüme muhakkak etkili katkıları olacaktır” dedi.

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Serdaroğlu, Özdağ ile gönül birliği içinde olduklarını ifade etti. Özdağ da " Türkiye'nin geleceğinde umutsuzluk yok. Mevcut bütün riskleri, tehditleri aşabilecek yeteneğe ve güce Türk milleti sahip, Türkiye, demokrasi içerisinde çözüm üretecektir. Bizlerin de bu çözüme muhakkak etkili katkıları olacaktır" dedi.

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı bugün partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık yarım saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Rıfat Serdaroğlu ve Ümit Özdağ birlikte açıklama yaptı.

Serdaroğlu, Ümit Özdağ ile gönül birliği içinde olduklarını, cumhuriyet sıkıntıya girdiğinde, ülke zora girdiğinde Türk milletinin bugüne kadar yaşadığı her sıkıntıda yanında durduklarını, vatan sevdalısı olduklarını belirtti.

"MEVCUT BÜTÜN RİSKLERİ, TEHDİTLERİ AŞABİLECEK YETENEĞE VE GÜCE TÜRK MİLLETİ SAHİP"

Özdağ da Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ağır krizden çıkmanın muhtemel yollarını gündeme aldıklarını ifade ederek bu tür istişarelerin Türkiye'nin karartılmak istenen geleceğini aydınlatacağını ve Türkiye'nin mevcut bölünmüşlüklere muhtaç olmadığını da göstereceğini söyledi. Özdağ şöyle konuştu:

"Biz Zafer Partisi olarak her vesileyle gerçeğin altını çiziyoruz Türkiye'de vatanseverler, Atatürkçüler, Atatürk çizgisine olan Türk milliyetçileri yani bu ülkenin yurttaşlarının çok büyük bir bölümü yaşanan gelişmelerden, saray rejimi ve sarı muhalefetin Türkiye'yi getirmiş olduğu noktadan dolayı ağır bir üzüntü içindeler. Çaresiz değiller. Türkiye'nin geleceğinde umutsuzluk yok. Mevcut bütün riskleri, tehditleri aşabilecek yeteneğe ve güce Türk milleti sahip, Türkiye, demokrasi içerisinde çözüm üretecektir. Bizlerin de bu çözüme muhakkak etkili katkıları olacaktır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Rıfat Serdaroğlu , Ümit Özdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıfat Serdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a Ziyaret - Son Dakika

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