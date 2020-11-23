Doğru tarife seçimi elektrik faturalarına tasarruf olaran yansıyor - Son Dakika

Doğru tarife seçimi elektrik faturalarına tasarruf olaran yansıyor

23.11.2020 11:21
Doğru tarife seçimi elektrik faturalarına tasarruf olaran yansıyor, System.String[]

Enerji sektöründe münferit ve kurumsal çözümler sunan Bursa TEK Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, evinde elektriği daha çok akşam saatlerinde kullanan tüketicinin çok zamanlı tarifeye geçiş yaparak tasarruf edebileceğini belirtti.

Enerji sektöründe münferit ve kurumsal çözümler sunan Bursa TEK Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, evinde elektriği daha çok akşam saatlerinde kullanan tüketicinin çok zamanlı tarifeye geçiş yaparak tasarruf edebileceğini belirtti.

Elektrik birim fiyatlarının tek zamanlı ve çok zamanlı tarife grupları için ayrı ayrı belirlendiğini kaydeden İbrahim Şahintaş, tüketiciler tek zamanlı tarifedeyse günün herhangi bir saatinde kullandıkları elektrik için aynı birim fiyatı öderken çok zamanlı tarifede ise saatlere göre birim fiyatın değiştiğini belirtti. Elektriği daha çok akşam saatlerinde kullananların çok zamanlı tarifeye geçerek tasarruf edebildiğini belirten İbrahim Şahintaş, "Ancak gece tüketimi için daha az ödemek yalnızca üç zamanlı tarifeye geçiş başvurusu yapılınca mümkün oluyor, bu başvuru yapılmadan faturalarda bir değişiklik olmuyor. Pandemi sürecinde vaktin çoğu evde geçtiği için elektrik faturalarında da artış kaçınılmaz oldu. Ancak elektriğin kullanıldığı saatlere dikkat ederek tasarruf yapmak da mümkün. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan ulusal elektrik tarifeleri birim fiyatları tek zamanlı ve üç zamanlı tarife grupları için ayrı ayrı yayınlanıyor. Tek zamanlı elektrik tarifesinde günün hangi saati için elektrik fiyatı aynı olurken çok zamanlı tarifede günün farklı saatleri için farklı birim fiyatlar uygulanıyor" dedi.

İbrahim Şahintaş, tek zamanlı tarifede günün her saatindeki elektrik tüketiminin 0,3927 TL/kWh'den fiyatlandırılırken, üç zamanlı tarifede ise; Gündüz: 07: 00-18: 00 saatlerinde fiyatlandırma 0,4004 TL/kWh

Puant: 18: 00-23: 00 saatlerinde iste fiyatlandırma 0,6802 TL/kWh

Gece: 23: 00-07: 00 saatlerinde fiyatlandırma 0,1766 TL/kWh

şeklinde fiyatlandırıldığını ifade ederek, "Birim fiyatlara bakıldığı zaman üç zamanlı elektrik tarifesi genellikle gece tüketimi yüksek olan evler ile elektrik tüketimini enerjinin pahalı olduğu saatlerde düşük tutarak, daha ucuz olduğu saatlere yayan ticarethane ve sanayi kuruluşları tarafından tercih ediliyor. Bu sistem evlerde de kullanılabilir ve tasarruf edilebilir. Üç zamanlı tarife kullanarak elektrik faturalarından tasarruf etmek için çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, su ısıtıcı gibi yüksek miktarda enerji harcayan elektrikli cihazların gece saatlerinde kullanılmalı. Puant saatleri (17.00-22.00) en pahalı saatler olduğu için bu zorunlu ihtiyaç dışı elektrikli cihazların bu saatlerde kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

İbrahim Şahintaş, üç zamanlı tarifeye geçmek isteyenlerin tasarruf yapabilmeleri için şu şekilde bir hesaplama yapabileceklerini söyledi:

"Eğer elektrik sayacınız elektronik sayaç ise önceki dönemlerde kesilen elektrik faturanızda gündüz, puant ve gece elektrik tüketim değerleri yer alır. Faturanızda gündüz (06.00-17.00), puant (17.00-22.00), gece elektrik tüketim (22.00-06.00) değerleri yazıyorsa elektrik tarife tablosundaki birim fiyatlar ile çarparak tek zamanlı tarifeye göre avantaj sağlayıp sağlamadığınızı hesaplayabilirsiniz. Eğer faturanızda tüketim değeri yerine yalnızca gündüz, puant, gece için ilk ve son endeks değerleri yer alıyorsa, son endeksten ilk endeks değerini çıkararak tüketim miktarını bulabilir ve birim fiyatlar ile çarparak hesaplayabilirsiniz. Yalnızca gece tüketiminiz toplam tüketiminizin en az yüzde 20'sini ve puant tüketiminiz de toplam tüketiminizin en fazla yüzde 20'sine denk geliyorsa üç zamanlı tarifeye geçiş cazip olur. Gece tüketiminiz düşük ya da puant tüketiminiz yüksekse en cazip seçenek tek zamanlı tarifede kalmak olacaktır." - BURSA

Doğru tarife seçimi elektrik faturalarına tasarruf olaran yansıyor

Yönetim Kurulu, Enerji, Bursa, Kwh, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğru tarife seçimi elektrik faturalarına tasarruf olaran yansıyor - Son Dakika Ekonomi


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