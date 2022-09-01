Telefon ekranı nasıl temizlenir? Dikkat etmeniz gerekenler!

Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte akıllı telefonları da elimizden düşürmez olduk. Ancak gün boyunca farklı yerlerde kullandığımız bu cihazlar, klozet kapağından yaklaşık 10 kat daha fazla bakteri barındırıyor. Peki, telefon ekranı temizleme nasıl yapılır?

Akıllı telefon ekranı temizleme nasıl yapılır?

Gün boyunca ellerimizle birçok kişiye veya nesneye dokunuruz ve bu şekilde binlerce mikrobu da avuç içimize taşırız. Akıllı telefonlar da günlük hayatın vazgeçilmez ürünlerinden biri olduğu için, bu mikroplardan kaçamaz. Fakat doğru telefon temizliği, parmak izlerini silmekten daha fazlasıdır.

Telefon ekranını temizlemenin en iyi yolu, yumuşak bez veya dezenfektan mendil kullanmaktır. Bu konuda özellikle mikrofiber olarak üretilen bezleri tercih edebilirsiniz. Mikrofiber yüzeyi sayesinde cihazın ekranına zarar vermez ve çizik oluşturmaz.

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Genellikle kuru şekilde kullanılsa da, bazı bezlerin nemlendirilmesi gerekebilir. Nemlendirmek için su kullanabilirsiniz. Ancak su dahil herhangi bir sıvının ekrana doğrudan uygulanmaması gerekir.

İşte adım adım telefon ekranı temizleme:

Adım 1: Önce küçük bir bez parçasını nemlendirin.

Adım 2: Bezin ıslak tarafı ile telefonu yavaşça silin.

Adım 3: Ekranda leke oluşmaması için bezin kuru kısmı ile durulayın.

Ayrıca akıllı telefonları temizlemek için hazır setler satıldığını da göz ardı etmemek lazım. Ekran temizleme seti şeklinde satılan bu ürünler, solüsyonlu sprey, fırça ve mikrofiber temizlik bezi gibi parçalardan oluşmakta. Doğru temizlik için bu setleri de tercih edebilirsiniz.

Akıllı telefon temizlerken yapılan hatalar

Birçok kullanıcı telefonunu temizlemeye çalışırken benzer hataları yapıyor. İlk olarak ağır kimyasal ürünler kullanmaktan kaçının. Örneğin çamaşır suyu, cam temizleyici veya amonyak gibi bileşenler kullanmayın.

Akıllı telefon ekranını temizlerken herkesin yaptığı bir diğer yaygın hata ise peçete veya tek kullanımlık kağıt havludur. Kağıt havlular zamanla telefon ekranını çizebilir. Ayrıca cihazda tiftik bırakmamak için mutfak bezlerinden, eski kıyafetlerinizden veya diğer kumaşlardan kaçınmanız tavsiye edilir.

Telefon temizliği için sirke kullanılır mı?

Bulaşık deterjanı, el sabunu, makyaj temizleyici veya sirke gibi ürünleri de önermiyoruz. Özellikle sirke ve bulaşık deterjanı ekranın üzerindeki kaplamaya zarar verecektir. Yine de, telefonun dış kasasını seyreltilmiş sirke ile temizleyebilirsiniz.

Siz telefon ekranı temizleme için hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.