Doğru tercih mutlu gelecek demek!

Üniversite adaylarına adım adım doğru tercih yapma rehberi…

Yükseköğrenim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Puan ne olursa olsun doğru tercih yapmak; iyi bir eğitimi ve başarılı bir meslek hayatını mümkün kılabilir. Peki tercihin doğrusu nasıl yapılır?

İki milyondan fazla adayın merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı gün kaldı. Tercih maratonu ise 23 Temmuzda başlayacak. Aday öğrenciler, 29 Temmuz'da sona erecek tercih döneminde yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı atacaklar.

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, tercih döneminde öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi ve tercihleri neye göre yapmaları gerektiği konusunda önemli ipuçları verdi. Adayların öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, adayların kendi ilgi duydukları alan, kişisel yetenekleri, yeterliliklerini belirleyerek bir tespitte bulunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bilinçli bir seçimle üniversiteye adım atmanın önemine dikkat çeken Çotuksöken, adayların tercih yapmadan önce hangi şehirde ve üniversitede okuyacaklarına karar vermeleri, ardından da ilgili üniversitenin hangi alanlarda öne çıktığı konusunda araştırma yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Tercih öncesi üniversite yerleşkesine mutlaka gidilmesi gerektiğine de dikkat çeken Çotuksöken, ulaşım olanaklarının öğrenilmesi, üniversitenin sağladığı sosyal olanaklara bakılmasının üniversite yaşamı için çok önemli olduğunu belirtti.

EN ÖNEMLİ KRİTER AKADEMİK KADRO

Tercih yaparken bölümün ne olduğu kadar bölümün eğitim-öğretim kalitesinin de çok önemli olduğunu belirten Çotuksöken, üniversite tercihi için en can alıcı yeterli koşulun "akademik kadro" olduğunu vurguladı. Üniversite kadrosunun ulusal ve uluslararası çapta yaptıklarının iyice araştırılması gerektiğini belirten Çotuksöken, "Mekan, araç kaynağı ne kadar iyi olsa da tüm bunları yönlendiren insan olduğu için kadro önemlidir. Adaylar web sayfasından kadro incelemesi yapabilir. Öğretim üyelerinin kamuoyundaki tanınmışlıklarına bakabilirler. Özgeçmişlerini inceleyebilirler. Öğrencilerin, tercih etmek istediği bölüme giderek öğretim üyeleriyle konuşmaları da bir o kadar önemli" dedi.

YANLIŞ TERCİH MUTSUZ EDEBİLİYOR

Uzmanların uyarılarına rağmen özellikle ailelerin baskısıyla meslek seçimi yapılmasının yanlışlığına da dikkat çeken Çotuksöken, "Öğrencilerin hala mühendis, doktor, avukat gibi bilenen meslekleri seçmesi isteniyor. Ailelere seslenmek istiyorum. Yaşam tarzı değişiyor, yeni alanlar ve meslekler ortaya çıkıyor. Tüm meslekler, insan ihtiyaçlarının farklılaşmasıyla bağlantılı olarak farklılaşıyor, çeşitleniyor" dedi.

Adayların ilgi alanlarına göre tercih yapmasının önemini vurgulayan Çotuksöken, şöyle devam etti:

"İlgi alanlarının romantik değil gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu yönlendirmeyle de olmamalı. Bazen ailelerin zorlaması, rehberlerin güdülemesiyle öğrenci belli bir alanı seçiyor. Ancak bir-iki yıl sonra pişman oluyor. İnsanın kendisini tanıması belli bir süreç, dolayısıyla tercih yapıldıktan sonra vazgeçilebilir. YÖK, belli koşullar yerine getirildiğinde başka bölümlere geçişe onay veriyor. Aldığınız bazı dersleri yeni geçtiğiniz bölümde ya da programdadeğerlendirebiliyorsunuz."

ÜNİVERSİTE SADECE MÜFREDAT DEĞİLDİR

Üniversitenin sadece "müfredat" olmadığını da söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken, ders dışında gerçekleştirilecek çalışmaların da bir üniversite için önemli olduğunu dile getirdi.

Çotuksöken, üniversite öğrenimi görmek isteyen bir öğrencinin sadece akademik değil; bilgiye dayalı beceriler elde etmek, sosyal ve toplumsal yönlerini geliştirmek, daha iyi iletişim kurmak, kendisini daha iyi hissedebileceği işler yapmak üzere farklı dallarda da faaliyetler içine girmesi gerektiğini söyledi. Çotuksöken, "Maltepe Üniversitesi'nde 50 kadar kulüp faaliyet gösteriyor. Bu yıl yenileri kurulabilir. Öğrenciye diploma, çift diploma, yan dal sertifikası gibiolanakların yanı sıra Akran Mentörlüğü, Etik Lider Akademisi, Gökyüzünde Fark Yaratanlar gibi sertifika programları da düzenliyoruz. Psikoloji, rehberlik vb. alanlarda çok çeşitli konferanslar, çalıştaylar, sempozyum ve kongrelerle öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle tercih yapacak adayların öğrenci kulüplerine bakmaları da çok önemli" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİNİ İNCELEYİN

Üniversite tercihlerinde sanayi ile işbirliğinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Çotuksöken, üniversitelerin artık teknoloji transfer ofisleri kurduğunu söyleyerek, "Staj yerleri, uygulama alanları, yerine göre fabrika olabilir, eğitim kurumu olabilir. Biz farklı partnerlerle, çözüm ortaklarıyla bu çalışmaların tamamını yapıyoruz. Üniversitelerin birçoğunda bu var. Ama bu imkanlara yakından bakmak gerekir" dedi.

Üniversitenin uluslararası kuruluşlarla olan bağlantısının da önemine vurgu yapan Çotuksöken, Erasmus dışında ikili anlaşmaların sayısı ve kapsamının tercihte bulunurken üzerinde durulması gereken noktalar olduğunu söyledi. Çotuksöken, bilinçli öğrencilerin üniversitelerin stratejik planlarına bakabileceklerini de sözlerine ekledi.

ÜNİVERSİTENİN GELİŞMİŞLİĞİ ÖNEMLİ

Tercihlerde bir başka kriterin de üniversitenin gelişmişliği olduğunu belirten Çotuksöken, "Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere dört aşama var. Doktora düzeyine kadar çıkmış olan veya sanat dallarında sanatta yeterlik aşamasına çıkmış olan bir üniversite ve bunların zenginliği o üniversitenin tam anlamıyla geliştiğini, kadrosunu tamamladığını, araştırmalar yapıyor olduğunu gösterir. Tercih yapacak olanların buna da bakmalarını öneririm. Kendisini ulusal ve uluslararası platformda göstermiş akademisyen sayısı, araştırmalar, yazılan tezler, doktora sayıları ne kadar fazlaysa, o kadar dadonanım söz konusu demektir" diye konuştu.

NEDEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ?

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" ilkesiyle 1997 yılında İstanbul'da kurulan Maltepe Üniversitesi'nde öğrencilerin, köklü bir eğitimin yanı sıra, ailesine ve topluma karşı sorumluluk bilinci olan, özgür fikirli, kendine güvenen, girişimci ve risk alabilen uzmanlar olmak üzere eğitim aldıklarına dikkat çekti.

Maltepe Üniversitesi'nin öğrencilerine dokuz fakültesi, üç enstitüsü, iki yüksekokulu, bir meslek yüksekokulu ve konservatuvarıyla mutlu bir üniversite hayatı sunduğunu söyleyen Çotuksöken, "Araştırma ve uygulama becerileri gelişmiş, kendine güvenen, etkili iletişim kurabilen, sosyal sorumluluk bilinci yüksek; özgür, yaratıcı, eleştirel ve özenli düşünebilen dünyanın dört bir yanında başarılarıyla anılan mezunlarımızdan biri olabilirsiniz" diyerek gençleri Maltepeli olmaya çağırdı. Çotuksöken, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz bilim yolculuğunda öğrencisine rehberlik eden güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Tüm birim ve bölümleri yenilikçi uygulama alanlarıyla öne çıkar. Geniş sosyal alanlara sahip, kültür ve sanatla iç içe yeşil bir kampüs ortamı üniversite hayatını tamamlar. Dünyanın her yerinden öğrenci değişim programlarıyla gelen öğrencilerle çok kültürlü bir ortamda eğitim olanağı sunulur. Ev konforunda barınma imkanı, spor, kültür ve yaşam alanlarıyla öğrencilerimize eksiksiz bir üniversite hayatı sağlanır. Saygınlığı ulusal ve uluslararası çapta bir diploma ile kariyer hayatı için en parlak fırsatlar sunulur."