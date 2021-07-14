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Doğru Tercih "SAÜ İlahiyat Fakültesi" - Son Dakika

Doğru Tercih "SAÜ İlahiyat Fakültesi"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:08
Doğru Tercih

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Doğru Tercih programının bu haftaki konuğu SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı oldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Doğru Tercih programının bu haftaki konuğu SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı oldu.

Programın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, "Fakültemiz 1992 yılında kuruldu ve bugüne kadar 7 bin 87 öğrenci mezun ettik. Fakültemiz hazırlık sınıfı artı 4 yıl öğrenim görülmekte. Hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarımız var. Daha önceden Arapça konusunda belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerimiz sınava girerek başarılı oldukları takdirde hazırlık sınıfından muaf olabiliyorlar. Biz çeyrek asırlık bir fakülteyiz" ifadelerine yer verdi. Neden Sakarya İlahiyat Fakültesi?

Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, "Biz çeyrek asrı geride bırakmış güçlü bir fakülteyiz. Yetkin akademik kadromuz ile kaliteli eğitim sözü verebiliyoruz. Öğrencilerimiz ders dışı etkinliklerle de kendilerini geliştirebiliyorlar. Her hafta yapmış olduğumuz Çarşamba Konferansları, Uluslararası sempozyumlar ve çalıştaylar düzenliyoruz. Türkiye de yurt dışına öğrenci gönderme öğrenci değişimi gibi konularda en önde gelen fakültelerden biriyiz. Sanat alanında çok yetkin ve önemli hocalarımız atölyelerimiz mevcut. Öğrencilerimiz ders dışında bu alanlardan faydalanabilmektedirler. Aynı zamanda musiki hocamız ve musiki odamız var. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda farklı alanlarda kurslar açıyoruz. Fakültemizin manzarası çok güzel akıllı bir binamız var. Üniversite Rektörlüğünün 'Yaşayan Kampüs Projesi' hayata geçiyor. Ayrıca Sakarya şehri Türkiye'mizin mega kentlerin hemen yanı başında çok güzel bir şehir mavi ile yeşilin buluştuğu her türlü imkanı olduğu bir şehir bütün bunlar bir araya gelince öğrencilerimiz Sakarya ilahiyat Fakültesini tercih edilmeli diyorum" şeklinde konuştu İş İmkanları

İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrencilerin iş alanlarından bahseden Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, "Bu alanda da çok avantajlı fakültelerden bir tanesiyiz. Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nda, İmam Hatip Liseleri ve ortaokullarında meslek dersi öğretmeni ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak, görev yapma imkanları var. Diyanet İşleri Başkanlığın yine çok geniş istihdam imkanı bulduğumuz bir teşkilat burada vaizlik, müftülük, imamlık, Kur'an kursu öğreticiliği, Din İşleri Yüksek kuruluna uzmanlık vesaire olabilirler. Bunlarla sınırlı değil tabii ki isterlerse öğrencilerimiz akademisyenliği tercih edebilirler" şeklinde konuştu.

Dekan Bostancı İlahiyat Fakültesini tercih edecek olan öğrencilere, "Fakültemizi iş portföyü geniş diye değil, sevdikleri bir bölüm olarak yani bu alanda kendilerini yetiştirmek ve insanlara hizmet etmek istiyorlarsa çünkü alanımız insanlarla iletişim gerektiren onlara bir şey sunmayı hedefleyen bir alan sevmeden olmaz. İnsanların öğrencinin yüreğine dokunmak gerekir" tavsiyesinde bulundu.

Programın devamını Sakarya Üniversitesi kurumsal YouTube hesabı (sakaryauni) kanalından izleyebilirsiniz.

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Doğru Tercih SAÜ İlahiyat Fakültesi

Sakarya Üniversitesi, Bostancı, Sakarya, Arapça, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Doğru Tercih 'SAÜ İlahiyat Fakültesi' - Son Dakika


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