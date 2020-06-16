Doğru: "Türkiye'de üretim AK Parti'nin koruması altındadır" - Son Dakika

Doğru: "Türkiye'de üretim AK Parti'nin koruması altındadır"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Türkiye'de üretimin AK Parti'nin koruması altında olduğunu söyledi.

Doğru:

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Türkiye'de üretimin AK Parti'nin koruması altında olduğunu söyledi.


Doğru, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Adanamıza müjdeleri kapsamında; Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinden 24,7 Milyon TL bütçe ve Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etapta 51 proje için 31 milyon TL hibe tahsis edildiğini, 3 milyon adet fidanın toprakla buluşturulacağını. 6,3 milyon fidan üretiminin yapılacağını, 1500 dekar alanda 2 adet bal ormanı tesis edileceğini belirtti.


195 aileye Orköy Kredi ve Hibe Desteği sağlanacağını, 30 bin adet delice aşılaması yapılacağını, 41 mahallede 2B orman kadastro çalışması gerçekleştirileceğini, sosyal ağaçlandırma kapsamında 20 bin fidan dikileceğini ve defne üretim faaliyetleri kapsamında 800 orman köylüsünün 500 bin TL ek gelir elde etmelerinin sağlanacağını vurgulayan Doğru, şöyle devam etti:


"İmamoğlu Sulaması 3. Kısım İkmal İhalesi 18 Haziran'da TOKİ tarafından yapılacak. İş sonucunda 142,5 bin hektar tarım arazisinin sulamaya açılmasını hedeflemekteyiz. Aşağı Seyhan Ovası Sulamalarının Basınçlı Borulu Şebekeye Dönüştürülmesi projesi sayesinde 1,7 milyon dekar arazi basınçlı sulama sistemine geçecek. Kalem kalem saymakla bitiremeyeceğimiz daha nice proje hayata geçiyor. Görüldüğü üzere devletimiz üreticimizin yanında durmaya devam ediyor. Etrafta yaygara kopararak milletimizin duygularını suistimal etme peşinde koşanlar milleti kandıramayacaklarını artık anlamalıdır. Bu yanlıştan dönmemek de elbette kendi tercihleridir. Onlar yaygaraya devam etsinler, bizim işimiz de sevdamız da millettir. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarımız gerekse Tarım ve Orman Bakanlığımız ve kurumlarınca yaptığı çalışmalar neticesinde artık şunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki; Türkiye'de üretim AK Parti'nin koruması altındadır."


1 hafta boyunca çeşitli muhalefet temsilcilerinin bahçe bahçe gezerek üreticilerin duygularını manipüle ettiklerini söyleyen Doğru, "Kendilerinin devlet yönetmek gibi bir sorumlulukları olmadığından yalan siyasetine sırtlarını yasladılar. Hemşehrilerimizin taleplerinden bir haber olanlar millete rağmen siyaset yapmanın büyük bir yanlış olduğunu maalesef henüz kavrayamamışlardır. Yaşadıkları siyasi buhranın temel sebebi özellikle tarımın başkenti Adanamızda kıymetli hemşehrilerimizden hiçbir karşılık bulmayan söylemleridir. Milletten ve hizmetten bir haber olan bu arkadaşlar siyasi vizyonlarını kaos üzerine bina etmeyi düstur edinmiş olabilirler ancak biz devlet yönetmekle, milletimize hizmet etmekle meşgulüz" diye konuştu. - ADANA

AK Parti, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğru: 'Türkiye'de üretim AK Parti'nin koruması altındadır' - Son Dakika Ekonomi

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