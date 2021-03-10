Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar - Son Dakika

Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar
10.03.2021 11:10
Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle sağlık kuruluşları önünde stand açan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, doğru tuz kullanımı ile ilgili olarak vatandaşlara bilgiler verdi.
Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle sağlık kuruluşları önünde stand açan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, doğru tuz kullanımı ile ilgili olarak vatandaşlara bilgiler verdi.
Dünya'da 8- 14 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda tuzun zararları, fazla tuz kullanımının neden olduğu rahatsızlıklara dikkat çekilen etkinlikler düzenlenirken Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri de hastane ve aile hekimlikleri önünde standlar açarak tuza dikkat çektiler. Düzcelileri tuz kullanımı konusunda bilgilendiren ekipler, fazla tuz kullanımı nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıkları da vatandaşlara verdikler broşürlerle anlattılar. - DÜZCE
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