Doğru Yastık Yüksekliği En Az 10 Santim Olmalı

Yaşamımızın 3'te 1'ini uykuyla geçirdiğimizi söyleyen Prof. Dr. Habibe Serap İnal, dinlenmiş ve ağrısız uyanmak için yatak ve yastık kullanımının önemine dikkat çekti.

Yaşamımızın 3'te 1'ini uykuyla geçirdiğimizi söyleyen Prof. Dr. Habibe Serap İnal, dinlenmiş ve ağrısız uyanmak için yatak ve yastık kullanımının önemine dikkat çekti. İnal, "Doğru yastık yüksekliği 10 ile 13 santim olmalıdır. Bu da kişinin boyuna, omuz ve boyun çevresine göre değişiklik gösterebilir" dedi.







Güne zinde başlayabilmek için ideal uyku saatinin yanı sıra uyku pozisyonu, doğru yatak ve yastık seçimlerine de önem göstermek gerekiyor. Sağlıklı ve rahat uyumak için doğru yatak ve yastık seçiminin yapılması gerektiğini dile getiren Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Habibe Serap İnal, "Ne çok sert ne de yumuşak yatak tercih edilmelidir. Orta sertlikte ve vücudun şeklini alan yataklar kullanılmalıdır. Yatağın vücudun eğimlerini, bel çukurunu, kalçanın kalınlığını, bacakları, sırtı desteklemesi önemlidir. Orta sertlikte ve farklı katmanları olan yatakları tercih etmeliyiz" diye konuştu.







"YASTIK YÜKSEKLİĞİ ARTTIKÇA BELE BİNEN YÜK ARTIYOR"







Çok fazla yastıkla uyumanın doğru olmadığını ve yastık yüksekliğinin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. İnal, "Yastık yüksekliği arttıkça boyuna, sırta ve bele binen yükler artıyor. Bunu minimumda tutabilmek için rahat yastıklar seçebilmek gerekir. Yastık enseyi ve boynumuzdaki iki ayrı eğriyi destekleyecek şekilde kullanılmalıdır. Yattığımız zaman baş hafifçe önde olmalı ve ensemiz boşlukta kalmamalı. Yastık genişliği omuz genişliğine uygun olmalı ve omuzlar hafifçe yastığın kenarına gelmelidir. Doğru yükseklik 10 ile 13 santimlik yüksekliktir. Bu da kişinin boyuna, omuz ve boyun çevresine göre değişiyor. 60 milimetrelik yükseklikte yüzde 42 ense kökünde, yüzde 25 ise ensede yük artıyor. Her 1 santimetrelik yükseklik ensede yüzde 10'a yakın zorlanma getiriyor" dedi.







Eskiden yün ve pamuk yastıklar kullanıldığını ve bu yastıkların çok yararlı olduğunu söyleyen İnal, "Bazen bu yün ve pamuk yastıklar terletme yapabiliyorlar. Özellikle sıcak aylarda kullanımı zor oluyor çünkü ısınan yastık terlemeyle birlikte spazmı artırıyor. Bu da bele doğru inen bütün bağları etkiliyor" ifadelerini kullandı.







"BOYUN HAVLU İLE DESTEKLENMELİ"







Prof. Dr. İnal, özellikle sık seyahat yapan insanlara uyarılarda bulundu. Boynun desteklenmesinin sağlıklı uyku için önemine dikkat çeken İnal, "Seyahat yapan insanlar da sentetik olan yastıkları kullanmak yerine, havlu, atkı gibi maddeleri rulo yaparak destek yapabilir. Önemli olan boynun desteklenmesidir. Kişinin yan, sırt üstü veya yüz üstü yatma alışkanlığı varsa her şekilde kullandığı yastıkla boynun desteklemesi gerekir. Havluyu evde uyurken de kullanabilirsiniz" diye konuştu.







"AYNI POZİSYONDA UYUMAYIN"







Kişinin boynu destekli olduğu sürece, düz, yan, sırt üstü gibi pozisyonlarda uyumasının uygun olduğunu belirten İnal, "Sık pozisyon değiştirip, aynı pozisyonda yatmamak gerekir. Kişi yan yattığı zaman bir baskı yaşıyorsa, kolda ağrı ve uyuşma olabilir. Böyle zamanlarda hafif destekle vücudu 45 derece açılı ve sırta bir destek vererek veya göğsün önüne yastık koyarak göğsü destekleyip ağırlığı yastığa doğru verip uyunabilir. Hamileler için özel tasarlanan 'C' şeklinde yastıklar var. İnsanlar bu tip yastıkları da tercih edebilirler" dedi.







Günlük yaşamda egzersiz yapmanın önemine de değinen Prof. Dr. İnal, sözlerine şöyle devam etti:







"İnsan egzersiz yaptıkça kasları gevşeyecek, yastık da vücudu destekleyecek. Egzersizle beraber doğru yastık ve yatak kullanımını desteklemek gerekir. Günlük yaşantıda çok sakin, oturarak, mesaj yazarak, bilgisayar başında zaman geçirdikçe baş uzun süre önde kaldığı için rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Çanta taşırken, başın öne eğilmesi özellikle çocuklarda da çok sık görülüyor ve boyun problemleri kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu tip problemlerin yaşanmaması için insanlar sıkça hareket etmeli." - İstanbul

