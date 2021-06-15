Üye Girişi
Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti - Son Dakika

Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti

15.06.2021 10:59

Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti Tek ameliyatla iki tedavi uygulanan hasta adeta yeniden doğdu Böbrek taşı rahatsızlığı rahatsızlığı ile gitti, mesanesinde tümör fark edildi Üroloji Uzmanı Dr.

Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti

Tek ameliyatla iki tedavi uygulanan hasta adeta yeniden doğdu

Böbrek taşı rahatsızlığı rahatsızlığı ile gitti, mesanesinde tümör fark edildi

Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya: "Acil ameliyat sırasında hastanın mesanesinde bir tümöral kitle olduğunu da gördük"

45 yaşındaki Halil İbrahim Belyurt: "Allah kısmet ederse yarın evime, iki üç gün sonra da işime döneceğim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'ne böbrek rahatsızlığı nedeniyle gelen Halil İbrahim Belyurt'un hayatı aynı anda yapılan iki operasyonla değişti.

Eskişehir'de yaşayan ve belediyede işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Halil İbrahim Belyurt, şiddetli yan ağrısı ile bir ay önce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. Yürümede ve tuvalet ihtiyacını gidermede sıkıntılar yaşayarak acı çeken Belyurt, Üroloji Uzmanı Dr. Çocuk Kaya tarafından muayene edilince, çekilen tomografide idrar kanallarını kapatan taşlar tespit edildi. Acil ameliyata alınması gereken Belyurt'un fazla kilosundan dolayı böbrek ameliyatında genel olarak kullanılan pozisyonun uygulanması pek de mümkün değildi. Farklı yöntemlerle ameliyatın yapılmasına karar veren doktor, ameliyat esnasında hastanın mesanesinde tümör tespit etti. Böbrek taşı ameliyatı olarak başladıkları operasyonda tümörü de almalarıyla Halil İbrahim Belyurt, iki rahatsızlığından birden kurtulmuş oldu.

"Bu acil ameliyat sırasında da hastanın mesanesinde bir tümöral kitle olduğunu da gördük."

Hastanın fiziki koşullarından dolayı alışılagelmiş yöntemlerin kullanılamadığını belirten Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya, süreci ve operasyonu şu şekilde anlattı:

"Hastamız yaklaşık bir ay önce şiddetli yan ağrısı ile polikliniğimize başvurmuştu. Çektiğimiz tomografide idrar kanallarını tamamen kapatan 3 adet taş görmüştük. Bunlardan en önemli olan, taşlardan biri idrar kanalını tamamen kapattığı için de hastamızı acil ameliyata aldık. Bu acil ameliyat sırasında da hastanın mesanesinde bir tümöral kitle olduğunu da gördük. O tümöral kitleyi aynı seansta tedavi edip, idrar yolunu rahatlatmak amacı ile de bir tane stent taktık. Daha sonra yaptığımız değerlendirmede hastanın taşlarının hem büyük, hem de böbreğin çeşitli yerlerinde olması, bir de mesane tümörünün de olması ile tedavi yöntemimizin normalde yaptığımız "flexible urs" dediğimiz kapalı böbrek taşı ameliyatından ziyade "perkütan nefrolitotomi" dediğimiz 1 santimetrelik bir kesi ile yapılan böbrek taşı ameliyatı olması gerektiğine karar verdik. Mesane tümörü olduğu için, idrar yollarına aşağıdan yapacağımız her türlü girişim oradaki tümörel oluşumları böbreğe taşıma riski vardı. Açıkçası bundan da korktuk. Ama hastanın gene durumunu gördüğümüzde aşırı kilolu olması, şeker hastası olması, akciğer problemleri olması gibi nedenlerden dolayı da pozisyonel açıdan hastayı en konforlu olacak şekilde ameliyata almaya çalıştık. Normalde son 5 yıla kadar bu tür hastalarımız genelde yüzüstü yatırarak ve sırtından 1 santimetrelik kesi yaparak ameliyatını yapıyorduk. Son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber hastaların yüzüstü yatmasına gerek kalmadığını, sırtüstü yatarken de herhangi bir karaciğer veya bağırsak yaralanması olmadan da böbreğe giriş yapıp o taşların tedavi edilebileceğini biliyoruz. Biz de yaklaşık bir yıldır bu yöntemi başarı ile uygulamaktayız."

"Hastanın ameliyat esnasında daha konforlu bir şekilde olmasını sağlıyor"

Uyguladıkları yöntemle birlikte hastanın çok daha kolay iyileştiğini ve günlük yaşantısına daha çabuk dönebileceğini belirten Kaya, "Bir buçuk saatlik bir operasyonla hastamızın ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Küçük bir diren ve bir adet sonda koyduk. Sabah direni ve sondasını da aldık ve hastayı artık taburcu edebilecek duruma getirdik. Bu ameliyatın diğer yüzüstü yapılan ameliyata göre en büyük avantajı böbreğin daha az zarar görmesi, hastanın günlük aktivitelerine daha hızlı dönmesi. Diğer bir avantajı da ameliyatın daha kısa sürmesi ve hastanın ameliyat esnasında daha konforlu bir şekilde olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Allah kısmet ederse yarın evime, iki üç gün sonra da işime döneceğim."

Ameliyattan sonra kendisini çok iyi hissettiğini belirtirken doktoruna teşekkürlerini ileten 45 yaşındaki Halil İbrahim Belyurt ise, ameliyat öncesi ve sonrası durumunu şu şekilde anlattı:

"Böbrek taşlarımdan şikayetçiydim. Yürüyemez haldeydim. Aşırı şiddetli ağrı sebebi ile geldim. Coşkun hocamız da "Taş var, seni bir an önce rahatlatmamıza için bunları almamız lazım" dedi. "Hocam, bu işin profesörü sizsiniz. Sizin ellerinize bırakıyorum" dedim. Allah razı olsun, şu anda hiçbir şeyim yok. Ağrım, sızım yok rahatım. Allah kısmet ederse yarın evime, iki üç gün sonra da işime döneceğim. Rahatça yürüyorum, hiç bir sıkıntım yok. İdrar problemim yok, çok rahatım. Önceden idrarımı yaparken bile gözlerimden yaş geliyordu. O kadar ağrım vardı yani. Şimdi ise hiç birisi kalmadı. Hocam sağ olsun elleri ile iyileştirdi, yarın da gönderecek.

Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti
Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti
Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti
Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti

Şehir Hastanesi, Coşkun Kaya, Tümör, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin lira 12:03 Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin lira 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı 11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı
Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık 11:33 Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum 11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 10:26 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı

Son Dakika Haberleri
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı
11:33 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
11:32 Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık
11:30 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır         
11:34
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın         
11:31
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 12:46:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğru yöntemle ameliyat edildi, hayatı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement