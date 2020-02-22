Doğru zamanda, doğru oyuncak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Doğru zamanda, doğru oyuncak - Son Dakika Magazin

Doğru zamanda, doğru oyuncak

6 saat önce

Araştırmalara göre çocuklar, onlara alınan oyuncakların yarısından fazlasıyla bir hafta içinde bağını koparıyor.

Doğru zamanda, doğru oyuncak, System.String[]

Araştırmalara göre çocuklar, onlara alınan oyuncakların yarısından fazlasıyla bir hafta içinde bağını koparıyor. Bu israfın en büyük sebebi çocuğun ilgi alanına ve yaş grubuna uygun oyuncakların seçilememesi... Kalitesiz ve çocuk gelişimini desteklemeyen oyuncaklar kısa sürede çocuğun ilgisinin dışında kalıyor. Sonuç hep aynı: Evin bir kenarında yığılan tek kullanımlık plastikler, peluşlar! Bu durumun önüne geçmek, çocukları uzmanlar tarafından hazırlanan programlara göre doğru oyuncaklarla buluşturan girişimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Tek kullanımlık oyuncak kültürü değişiyor


Yakın zamanda genç girişimciler tarafından kurulan 'moritoys', tek kullanımlık oyuncak kültürünü dönüştürerek bir oyuncağı birden fazla çocukla buluşturuyor. Her ay çocuğun yaş grubuna göre belirlenen ödüllü iki oyuncak ve bir kitap kapınıza kadar gelen sürpriz kutuda yer alıyor. Ay sonunda tekrar kapınıza gelip yeni oyuncakları verip bir önceki aya ait olanları teslim alıyorlar. Kitaplar size kalıyor. 2.5- 6.5 yaş grubuna özel çalışıyorlar.


Yenidoğan bebek ve 10 yaş arası hizmet veren bir diğer girişimse Bardabas. Bardabas'ın kapıya teslim kutuları içinde bebeklerin ayına ve çocukların yaşına göre gelişimlerini destekleyen ve eğlendirirken öğrenmelerini sağlayan aktiviteler var. Yenidoğan kutusunda, 0-3 ay bebekler için geliştirilmiş zeka kartları, yenidoğan rehberi, çıngıraklı bileklik ve sürpriz hediyeler yer alıyor. Çocuk kutuları 2-3, 4-6 ve 7-10 yaş grupları için ayrı ayrı ve çocukların her ay doğum günü tarihlerine göre hesaplanarak gönderiliyor.


Okuma alışkanlığı kazandırıyor


9 ay-4 yaş arası çocuklar için hazırlanan bir diğer gelişim seti 'Adım Adım'. Adım Adım, çocukların hayatlarının şekillendiği bu en önemli dönemde ebeveynlere yardımcı olabilmek; çocuklarının bilimsel, eğlenceli ve sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için uzman pedagog ve psikologlar tarafından hazırlanıyor. Üyelik sistemiyle çalışan ve her ay kapınıza teslim edilen Adım Adım paketinin içinde çocuğun yaşına uygun kitap, aktiviteler için gerekli malzemeler, aylık gelişim tablosu var. Ayrıca meyveleri tanıtan ve özel tarifler içeren, Başkent Üniversitesi Diyetetik Bölümü akademisyenleri tarafından hazırlanmış, ayın meyvesi makalesi ve ebeveynler için rehber makaleler de pakette yer alıyor.

Yenidoğan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:05 
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