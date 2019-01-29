Doğrudan Pazarlama Sektöründen Genç ve Kadın İstihdamına Büyük Destek

Doğrudan pazarlama sektörü, 125 bin çalışanı ile istihdamı destekleyen önemli sektörler arasında yer alırken; özellikle genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor.

Doğrudan pazarlama sektörü, 125 bin çalışanı ile istihdamı destekleyen önemli sektörler arasında yer alırken; özellikle genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor. Sektördeki çalışanların yüzde 60'ı kadın, yüzde 82'si ise 18-25 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor.



Yaklaşık 1.7 milyar dolar büyüklüğe ulaşan doğrudan pazarlama sektörü, genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Gezer Demirci, sektörde çalışanların yüzde 60'ının kadın, yüzde 82'sinin ise 18-25 yaş arasındaki gençlerden oluştuğunu söyledi.



Doğrudan pazarlamanın hem kadın hem de gençleri istihdam eden önemli bir sektör haline geldiğini belirten Başkan Demirci, "125 bin sigortalı çalışanımız, müşterilere almak istedikleri ürünle ilgili en geniş ve doğru bilgiyi verirken; markalara da müşterilerin talep ve beklentilerini ileterek ürünlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine destek sağlıyor" dedi.



Sektörün istihdam hedefi 150 bin



Demirci, Türkiye'deki şirketlerin doğrudan pazarlamaya ayırdığı payın her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Bu tutar 2020'de 2,1 milyar dolara, sektörün çalışan sayısı ise 150 bine ulaşacak. Yani büyük çoğunluğu kadın ve genç olan 150 bin istihdamı düşünürsek sektör çarpan etkisiyle 500 bine yakın bir sayıya ulaşacak" diye konuştu.



Sektörde 49'u DPİD üyesi 100'den fazla ajans yer aldığını belirten Demirci, çalışanların hem online hem offline eğitimler aldığını, bir üniversite öğrencisinin eğitimini sürdürürken aynı zamanda çalışarak harçlığını kazanabildiğini aktardı. - İSTANBUL

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