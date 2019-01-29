Doğrudan pazarlama sektöründen genç ve kadın istihdamına destek
1 saat önce
Doğrudan pazarlama sektörü, 125 bin çalışanı ile istihdamı destekleyen önemli sektörler arasında yer alırken; özellikle genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor.
Doğrudan pazarlama sektörü, 125 bin çalışanı ile istihdamı destekleyen önemli sektörler arasında yer alırken; özellikle genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor. Sektördeki çalışanların yüzde 60'ı kadın, yüzde 82'si ise 18-25 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43
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