Doğrudan pazarlama sektöründen genç ve kadın istihdamına destek

Doğrudan pazarlama sektörü, 125 bin çalışanı ile istihdamı destekleyen önemli sektörler arasında yer alırken; özellikle genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor.

Doğrudan pazarlama sektörü, 125 bin çalışanı ile istihdamı destekleyen önemli sektörler arasında yer alırken; özellikle genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor. Sektördeki çalışanların yüzde 60'ı kadın, yüzde 82'si ise 18-25 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor.

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