Son Dakika Haberleri: Doğrudan Satış Derneği'nin Yeni Başkanı Orkun Gül Oldu

Doğrudan Satış Derneği'nin Yeni Başkanı Orkun Gül Oldu

2 saat önce

Doğrudan Satış Derneği'nin (DSD), yeni Başkanı Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül oldu.

Doğrudan Satış Derneği'nin Yeni Başkanı Orkun Gül Oldu, System.String[]
Doğrudan Satış Derneği'nin (DSD), yeni Başkanı Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül oldu.

Derneğin yeni başkanı seçilen Gül, DSD'nin 25. yılında başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Gül, 2003 yılında iş hayatına Procter & Gamble Türkiye'de başladı. 2010 yılında Procter & Gamble Türkiye'den ayrılarak profesyonel yaşamına Avon'da devam etme kararı verdi. Orkun Gül 2017 yılından bu yana görevine Avon Türkiye Genel Müdürü olarak devam ediyor.

Başkanlık seçimiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Orkun Gül başkanlığında, Samet Serttaş, Yaprak Erdavran, Johan Larsson ve Tayfun Ergun yönetim kurulunda yer alan isimler oldu. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Ekonomi
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