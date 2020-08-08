Doğrudan satışta yüzde 10 ile sektörün üzerinde büyüdü - Son Dakika

Tüm dünyada 100'den fazla ülkede distribütör ve müşterileri bulunan Asya merkezli doğrudan satış şirketi QNET, 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye pazarında, sektörün üzerinde büyüme rakamlarına imza atmayı sürdürüyor. Dünya Doğrudan Satış Federasyonu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2019 yılı verilerine göre global satış cirosu yüzde 1.4 oranında artan doğrudan satış sektöründen daha hızlı büyüdüklerini kaydeden QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, geçtiğimiz yılı şirket olarak yüzde 10 büyüme ile kapattıklarını söyledi.

Faaliyetlerini, "Dünyaya değer katmak için kendini değiştir" mottosuyla sürdüren ve bu yıl Türkiye'deki 10. yılını kutlayan Asya'nın önde gelen doğrudan satış şirketi QNET, sektörün üzerinde büyüme rakamlarına imza atmaya devam ediyor. QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Çin hariç küresel doğrudan satış sektöründe satış cirosunun 2019 yılında yüzde 1.4 arttığını, kendilerinin ise QNET Türkiye olarak aynı dönemde yüzde 10 büyüdüklerini söyledi.

Dünya Doğrudan Satış Federasyonu'nun (WFDSA) açıkladığı 2019 yılı verilerine göre, doğrudan satış sektörünün global cirosunun 180.5 milyar dolar olduğunu kaydeden Cem Geyik, "QNET'in 100'den fazla ülkede distribütör ve müşterileri bulunuyor. Benim sorumluluğumda olan ve Orta Asya ile Rusya'nın da dahil olduğu Türkiye'ye bağlı 22 ülke var. Bu ağırlığıyla QNET için önemli bir pazar olan Türkiye'de büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Pandemi süreci hedeflerimizi etkilemedi" dedi.

Satışların yüzde 54'ü kişisel bakım ve saat

Geçtiğimiz yıl satışlarını, yüzde 54 ile kişisel bakım ve saat, yüzde 29 ile ev ve yaşam, yüzde 16 ile tatil ve yüzde 1 ile diğer ürün kategorilerinden sağladıklarını belirten Cem Geyik, "WFDSA'nın verilerine göre, geçen yıl küresel doğrudan satış sektöründe gerçekleştirilen satışlara benzer bir tercih grafiği sergileyen ürün satışlarımız, sektörle kıyaslandığında da oldukça başarılı" diye konuştu.

"QNET bağımsız çalışmak isteyenlerin tercihi oldu"

QNET Türkiye olarak bu yıl pandemi sürecinden de olumsuz etkilenmediklerini, süreçle beraber seminer eğitimlerini online'a taşıdıklarını aktardıklarını anlatan Cem Geyik, "Türkiye'de 2020 yılı itibariyle 100 binin üzerinde girişimci ve müşterimiz var ve bu sayı her hafta düzenli bir biçimde giderek artıyor. 10 yıldır Türkiye pazarında sergilediğimiz istikrarlı büyüme grafiğimizle, QNET için odak pazarlardan biri haline geldik" dedi. Gelecek süreçte Z kuşağının, klasik mesai anlayışına uzak, doğrudan satışa ise sıcak bakan yaklaşımıyla, girişimci sayılarının daha da artmasını beklediklerini kaydeden Geyik, pandemi nedeniyle iş kaybı yaşayanlar ve sektör değiştirmek isteyenler için doğrudan satış sektörünün büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Yatırım gerektirmemesi, hızla kendi işini kurabilmeye imkan sağlaması ve ürün gamı sayesinde tüketicilere kolay erişebilme gibi avantajlarıyla QNET, bağımsız çalışmak isteyenlerin tercihi oldu" şeklinde konuştu.

2010 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren QNET ürün portföyünde; Naturtres Saç ve Vücut Bakım ürünleri, Brille Premium diş ve ağız bakım seti, Bernhard H Mayer saatleri ve takıları, HomePure Nova su arıtma cihazı, Airpure Zayn hava arıtma cihazı, Physio Radiance cilt bakım ürünleri, Swiss e Learning Institute uzaktan eğitim, Q-breaks konaklama gibi çeşitli ürünler yer alıyor. - İSTANBUL