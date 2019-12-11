Doğrudan yatırımlar net girişleri 1.01 milyar dolar azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğrudan yatırımlar net girişleri 1.01 milyar dolar azaldı - Son Dakika Ekonomi

Doğrudan yatırımlar net girişleri 1.01 milyar dolar azaldı

6 saat önce

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar net girişleri 1.01 milyar dolar azaldı, System.String[]

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi istatistikleri verilerine göre, aynı dönemde, portföy yatırımlarında 2 milyar 729 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu verilerin alt kalemleri yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 492 milyon dolar ve 929 milyon dolar net çıkış oldu.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.67 milyar dolar ve 25 milyon dolar net geri ödeme yapılırken, diğer yatırımlarda 2.15 milyar net giriş gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 58 milyon dolar azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 978 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 207 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 304 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise 1 milyar 871 milyon dolar net giriş oldu.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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