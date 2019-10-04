"Doğrudan yatırımları tekrar çekecek bir ortam yaratabiliriz"
1 saat önce
İş Dünyası Van Buluşması etkinliğinde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Reform gündemine hız vererek ve güveni artıracak adımlar atarak, doğrudan yatırımları tekrar çekecek bir ortam yaratabiliriz" dedi.
İş Dünyası Van Buluşması etkinliğinde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Reform gündemine hız vererek ve güveni artıracak adımlar atarak, doğrudan yatırımları tekrar çekecek bir ortam yaratabiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:41
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