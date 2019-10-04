Son Dakika Haberleri: "Doğrudan yatırımları tekrar çekecek bir ortam yaratabiliriz"
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"Doğrudan yatırımları tekrar çekecek bir ortam yaratabiliriz"

1 saat önce

İş Dünyası Van Buluşması etkinliğinde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Reform gündemine hız vererek ve güveni artıracak adımlar atarak, doğrudan yatırımları tekrar çekecek bir ortam yaratabiliriz" dedi.

İş Dünyası Van Buluşması etkinliğinde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Reform gündemine hız vererek ve güveni artıracak adımlar atarak, doğrudan yatırımları tekrar çekecek bir ortam yaratabiliriz" dedi.

Simone Kaslowski, Van, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:41 
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