'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi - Son Dakika

'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi

25.03.2021 16:14
'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının su tasarrufu konusunda, 'Benim Adım Su' isimli kısa film ile birinci olan Kayserili öğrenci ve öğretmenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının su tasarrufu konusunda, 'Benim Adım Su' isimli kısa film ile birinci olan Kayserili öğrenci ve öğretmenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'nun makamında düzenlenen ödül törenine projede birinci olan öğrenciler, öğretmenler ve basın mensupları katıldı. 81 ilin katıldığı yarışmada elde edilen birinciliğin büyük bir başarı olduğunu söyleyen Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Birleşmiş Milletlerin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' doğrultusunda su, açlık gibi konularda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, bakanlığımızın da yapmış olduğu çalışma sonucu, suyun önemine, su kaynaklarını ve durumuna dair yapılan 'Su' temalı küçük video yarışması vardı. Bu video yarışmasında ilimizden katılan yarışmacılarımız birinci oldular. Öncelikle ben emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya 81 ilimizin tamamından bir katılım sağlandı. Bu manada da ciddi bir başarı bence. Hem öğretmen arkadaşlarımızın suyun önemine hem de ayrıca sanatsal yönde ne kadar başarılı olduklarının da bir göstergesi. Tekrar bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Benim Adım Su kısa filminin senaristi ve yönetmeni olan Müzik Öğretmeni İsmail Köse de, "Öncelikle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na bizlere tüm imkanları sunarak, destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz de bu imkanları, destekleri ve çabaları boşa çıkarmamak adına bir gayret gösterdik ve Öncelikle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Tüm ekip arkadaşlarımı ve öğrencilerimi kutluyorum" dedi.

Kayseri'de öğrencilere verilen önemden dolayı şanslı olduğunu söyleyen Lise öğrencisi Kıymet Çuhadar ise, "Kısa filmimizde suya hayat verdim. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Böylesine öğrencilere önem verilen bir şehirde yaşadığım için çok şanslıyım. İçinde bulunduğumuz güncel ve küresel sorunla ilgili insanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bu projede ve bu görevde bulunarak bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum. Tekrardan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından yarışmacılara ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ

'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi
'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi
'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi
'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi
'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi

milli eğitim bakanlığı, Bilal Yılmaz, Kısa Film, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Doğrusu Tasarruf' kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi - Son Dakika


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