DOĞTARBESBİR'den Aydemir'e Tarım Lisesi teşekkürü - Son Dakika

DOĞTARBESBİR'den Aydemir'e Tarım Lisesi teşekkürü

09.11.2020 15:01
DOĞTARBESBİR'den Aydemir'e Tarım Lisesi teşekkürü, System.String[]

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği (DOĞTARBESBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ilıcalı, 'Erzurum'un tarımının gençliğe devredilmesini sağlayan, Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi'nin açılması için emek veren Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e şahsım...

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği (DOĞTARBESBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ilıcalı, 'Erzurum'un tarımının gençliğe devredilmesini sağlayan, Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi'nin açılması için emek veren Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e şahsım ve temsil ettiğim çiftçilerim adına teşekkürü borç bilirim. ' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı etabı görüşmelerinde, Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılmasını öneren; talebi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e tarım kesiminden destek geldi, Aydemir övgü ve şükran hislerine muhatap oldu.

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği (DOĞTARBESBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ilıcalı AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir ve Tarım ve orman Bakanlığına yönelik olarak bir teşekkür mesajı yayımladı. Ilıcalı mesajında Tarım ve orman Bakanlığının genç çiftçilere verdiği teşvik ve desteklere, Milletvekili Aydemir'in Erzurum'da tarımın genç çiftçilere devrini sağlayan yaklaşımına teşekkür etmeyi borç bildiklerini kaydetti.

Tarımda iklim, imkan ve fırsatlar bazında Doğu Anadolu Bölgesi çiftçisi ile Batı Bölgeleri çiftçilerinin aynı şartlarda olmadığını kaydeden Ilıcalı, 'Türkiye coğrafi konum ve iklim yönünden çok büyük farklılıklar gösteren önemli bir ülkedir. Bugüne kadar uygulanan tarım politikalarında bu farklılık gözetilmeden uygulandığı için Doğu Anadolu'da yaşayan üreticiler hep mağdur olmuşlardır. Batı çiftçisi ile aynı kefeye konulan Doğu çiftçisinin tarımsal kalkınmadaki payı düşük olunca, milli gelirden alacağı pay da düşük olmaktadır. ' dedi.

Ilıcalı mesajında, Batı Anadolu'da aynı tarladan bir yılda üç ürün kaldıran üretim miktarı bire otuz bire kırk verimden aşağı düşmeyen, zirai kredileri üç üründe aynı faizle kullanan çiftçi ile, Doğu Anadolu'da tarlasından don riskine karşılık zar zor bir ürün kaldıran ve üretim miktarı bire beş bire sekiz verim alan, zirai kredi borcunu ödemekte güçlük çeken Doğu çiftçisinin, girdi fiyatlarını Batı çiftçisi ile aynı maliyetle kullandığına işaret etti. Ilıcalı, 'Gübreyi, mazotu, tohumu, Batı çiftçisi ile aynı fiyata kullanan ve verimi düşük Doğu çiftçisi, köyünde istihdam edemez, kentlere göç vermek zorundadır. ' dedi.

Türkiye mera varlığının yüzde 18'ine, hayvan varlığının yüzde 9'una sahip Doğu Anadolu Bölgesi hayvancılık yönünden büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ilıcalı, 'Tarım Bakanlığı'nın kayıtlarına göre Doğu Anadolu Bölgesi hayvan hastalıkları yönünden de arınmış bir bölge değildir. Bölgedeki işletmelere "Hastalıklardan Arı İşletmeler Sağlık Sertifikası" verilmemiştir. Hastalıkların yaygın olduğu bu bölgede hayvancılık oldukça risklidir. ' tespitlerine yer verdi.

Ilıcalı, 'Hayvancılığın riskli olduğu bölgeye hangi projeyi uygularsanız uygulayın, hangi destek ve teşviki verirseniz verin hangi kültür ırkından hayvan getirirseniz getirin, hayvancılığı geliştiremezsiniz. Doğu Anadolu'da yaygın olan ahır ve nahır sistemi ile hayvancılığı geliştiremezsiniz. Erzurum'da bu şartlar altında tarım ve hayvancılık yapan gençler köyünü terk etmiş, ya çiftçilikten çekilmiş ya da büyük kentlere göç ederek büyük kentlerde ırgat olmuştur. ' dedi.

Erzurum'da tarım ve besiciliğin 50 yaş üstü kuşak tarafından yapıldığı, kırsalda genç nüfus göçünü önlemenin ancak eğitim, tarım ve hayvancılığın meslek haline getirilmesiyle mümkün olduğunu açıklayan Ilıcalı, 'Bugün Erzurum ve köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi 50 yaş üstündedir. Bugün genç nüfusu köyde tutmanın tek yolu, genç nüfusun eğitimi ve mesleki gelişimi ancak Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılması ile sağlanır. Açık ifade ile tarım ve hayvancılığın meslek haline getirilmesidir. Yapılacak düzenlemelerle çiftçiye verilen tarımsal destekler tarım ve hayvancılığı meslek haline getiren gençlere verilmelidir. ' vurgusunda bulundu.

lıcalı, 'Son yıllarda tarım ve Orman Bakanlığımız çok doğru bir uygulama ile genç çiftçileri teşvik etmek için genç çiftçilere desteği artırmıştır. Ancak eğitim olmadan başarıya ulaşmak zordur. Bu konuda adım atan, Erzurum'un tarımının gençliğe devredilmesini sağlayan, Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi'nin açılması için emek veren siz Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e şahsım ve temsil ettiğim çiftçilerim adına Teşekkürü borç bilirim. ' dedi. - ERZURUM

DOĞTARBESBİR'den Aydemir'e Tarım Lisesi teşekkürü

İbrahim Aydemir, Meslek Lisesi, Erzurum, Tarım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam DOĞTARBESBİR'den Aydemir'e Tarım Lisesi teşekkürü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gramı 500 liranın altına düştü Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Ayasofya Camii'nde iskeleler sökülünce 'Serafim Melekleri'nden biri gün yüzüne çıktı Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi
Son Dakika: İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor Son Dakika: İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor         
15:09
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe         
14:45
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Sahte dişçiler Sahte dişçiler "Kalp gözümüz açık, oğlunda cin var" dedikleri eczacıyı 800 bin lira dolandırdı         
10:54
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 15:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DOĞTARBESBİR'den Aydemir'e Tarım Lisesi teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei