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Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı
17 dakika önce
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğu Afrika'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğu Afrika'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı.
FAO Alt Bölge Koordinatörü David Phiri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen basın toplantısında, mart ayında mevsimsel yağışların başlamasıyla yeni bir istila dalgasıyla karşılaşılabileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:56
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