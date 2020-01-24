Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı - Son Dakika Dünya

Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı

17 dakika önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğu Afrika'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı

Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğu Afrika'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı.


FAO Alt Bölge Koordinatörü David Phiri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen basın toplantısında, mart ayında mevsimsel yağışların başlamasıyla yeni bir istila dalgasıyla karşılaşılabileceğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Nairobi, Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:56 
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