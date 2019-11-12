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Doğu Afrika borç kriziyle yüz yüze

6 saat önce

Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) üye 5 ülkenin 100 milyar doları aşan kamu borcu yüzünden yeni bir borç kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Doğu Afrika borç kriziyle yüz yüze, System.String[]

Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) üye 5 ülkenin 100 milyar doları aşan kamu borcu yüzünden yeni bir borç kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

The East African gazetesinin haberine göre, topluluğu meydana getiren ülkelerin borçlarının gayri safi milli hasılaya oranı her geçen yıl artmayı sürdürüyor.

Kenya'nın toplam kamu borcu Haziran 2019'da 58,1 milyar dolar olurken, bu ülkeyi 22,5 milyar dolarla Tanzanya, 12 milyar dolarla Uganda izliyor. Topluluğun diğer iki üyesi Ruanda'nın 5,4 milyar dolar, Burundi'nin ise 4,8 milyar dolar borcu bulunuyor.

Borçlarının gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 61,6 olan Kenya ve yüzde 63,5 olan Burundi bölgedeki en büyük borç riskine sahip ülkeler.

İstikrarlı şekilde büyümelerine rağmen borçlarını yönetemeyen ülkelerin gelecek yıllarda yeniden finansman sağlama ve döviz noktasında sıkıntı yaşayabileceği öngörülüyor.

Ekonomik ve siyasi iş birliğiyle bölgesel entegrasyonu sağlamaya çalışan Doğu Afrika Topluluğu ülkeleri, ortak para birimine geçmeyi amaçlıyor.

Afrika, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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