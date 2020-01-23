Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin - Son Dakika Dünya

Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin

6 saat önce

Doğu Afrika'da başta Kenya olmak üzere birçok ülkeyi çekirgeler bastı. Son 25 yıldaki en büyük 'çekirge saldırısı' bölgede gıda güvenliği konusunda tehditleri artırdı.

Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin, System.String[]

Doğu Afrika'da başta Kenya olmak üzere birçok ülkeyi çekirgeler bastı. Son 25 yıldaki en büyük 'çekirge saldırısı' bölgede gıda güvenliği konusunda tehditleri artırdı.


Kenya'daki çiftçiler hükümetten "her şeyi yok edecek" çekirgelerden kurtulmak için hızlı davranmalarını istiyor.

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Afrika, Kenya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:49 
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