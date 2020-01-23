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Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin
6 saat önce
Doğu Afrika'da başta Kenya olmak üzere birçok ülkeyi çekirgeler bastı. Son 25 yıldaki en büyük 'çekirge saldırısı' bölgede gıda güvenliği konusunda tehditleri artırdı.
Doğu Afrika'da başta Kenya olmak üzere birçok ülkeyi çekirgeler bastı. Son 25 yıldaki en büyük 'çekirge saldırısı' bölgede gıda güvenliği konusunda tehditleri artırdı.
Kenya'daki çiftçiler hükümetten "her şeyi yok edecek" çekirgelerden kurtulmak için hızlı davranmalarını istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:49
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