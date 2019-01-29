Son Dakika Haberleri: Doğu Afrika'da Düzensiz Göçmen Trajedisi: 5 Ölü, 130 Kayıp

Doğu Afrika'da Düzensiz Göçmen Trajedisi: 5 Ölü, 130 Kayıp

1 saat önce

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızıldeniz kıyısındaki doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu en az 130 düzensiz göçmenin kaybolduğunu, 5 kişinin de cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Doğu Afrika'da Düzensiz Göçmen Trajedisi: 5 Ölü, 130 Kayıp, System.String[]
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızıldeniz kıyısındaki doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu en az 130 düzensiz göçmenin kaybolduğunu, 5 kişinin de cesedine ulaşıldığını bildirdi.

IOM'den yapılan yazılı açıklamada, kaza bu sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Obock bölgesinin Godorya açıklarında meydana geldi.

Açıklamaya göre, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, batan botlardan iki kişiyi kurtardı, 3 kadın ve iki erkeğin cansız bedenine ulaştı.

En az 130 düzensiz göçmenin ise kaybolduğu belirtildi.

Jandarmanın ardından sahil güvenlik güçlerinin de bölgeye ulaştığı ve halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise botların karadan hareket ettikten 30 dakika sonra aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Ülkedeki IOM çalışanlarına konuşan batan botlardan birinden sağ olarak kurtulan 18 yaşındaki genç, botta 16'sı kadın toplam 130 kişinin bulunduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan genç, ikinci botta kaç kişinin olduğunu bilmediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor

AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 00:19:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Afrika'da Düzensiz Göçmen Trajedisi: 5 Ölü, 130 Kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]