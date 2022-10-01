Kenya'daki kuraklık son bir yılda 109 filin hayatını kaybetmesine neden oldu - Son Dakika
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Kenya'daki kuraklık son bir yılda 109 filin hayatını kaybetmesine neden oldu

01.10.2022 13:59
Kenya'daki kuraklık son bir yılda 109 filin hayatını kaybetmesine neden oldu

Doğu Afrika'da kuraklık hayvanları ve insanları etkilemeye devam ediyor.

Doğu Afrika'da kuraklık hayvanları ve insanları etkilemeye devam ediyor. Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık nedeniyle 109 fil hayatını kaybetti.

Uzmanlar, Afrika'nın doğu kesimindeki son 40 yılın en kötü kuraklığı olduğunu söylüyor.

Afrika Yaban Hayatı Vakfı'nın Kenya Direktörü Nancy Githaiga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda 109 filin öldüğünü belirtti.

Save the Elephants CEO'su Lain Douglas-Hamilton ise yaptığı açıklamada Kenya'daki kuraklığın 2023'e kadar uzayabileceğinden endişe edildiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Afrika, Kenya, Güncel, Son Dakika

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