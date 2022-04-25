Doğu Afrika'daki kuraklık nedeniyle "acil önlem" çağrısı yapıldı - Son Dakika

Doğu Afrika'da devam eden kuraklık nedeniyle 40'tan fazla sivil toplum kuruluşu, "acil önlem alınması" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından düzenlenen ve 40'tan fazla uluslararası kuruluşun yer aldığı toplantıda, Doğu Afrika bölgesinde devam eden kuraklık görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın bölgedeki birçok ülkeyi olumsuz etkilediği ve bu nedenle "acil önlem alınması" istendi.

Açıklamada, kuraklığın yanı sıra Kovid-19 salgını, çatışmalar ve çöl çekirgelerinin tarım arazilerine zarar vermesi gibi hususların mevcut durumu daha da kötüleştirdiğine işaret edildi.

Somali, Kenya ve Etiyopya'da çoğunluğu çocuk 14 milyon kişinin açlık sınırında olduğu belirtilen açıklamada, mevsimsel yağışların olmaması durumunda bu sayının 20 milyona ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, sadece Afrika Boynuzu bölgesindeki gıda sorununun 5,7 milyon çocuğu olumsuz etkilediği, 1,7 milyon çocuğun ise kalıcı gıda sorunu ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Söz konusu üç ülkedeki gıda sorunu ile mücadele için en az 4,4 trilyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, bugüne kadar Somali'ye sadece 64,7 milyon dolar sağlandığı ifade edildi.