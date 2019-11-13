Son Dakika Haberleri: Doğu Afrika'nın en tehlikeli yolları Uganda'da
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Doğu Afrika'nın en tehlikeli yolları Uganda'da

7 saat önce

Araç sayısının azlığına rağmen trafik kazalarındaki ölüm oranlarıyla dikkati çeken Doğu Afrika'da "en kötü yol güvenliğine sahip" ülkenin Uganda olduğu bildirildi.

Doğu Afrika'nın en tehlikeli yolları Uganda'da, System.String[]

Araç sayısının azlığına rağmen trafik kazalarındaki ölüm oranlarıyla dikkati çeken Doğu Afrika'da "en kötü yol güvenliğine sahip" ülkenin Uganda olduğu bildirildi.

Uganda Araç Denetim Kurulu Komiseri Süleyman Kirungi, başkent Kampala'daki etkinlikte yaptığı açıklamada, ülkede trafik kazalarında her yıl 3 bin 500 insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

"Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Doğu Afrika'daki en kötü yollara sahip biziz." diyen Kirungi, kazalara neden olan diğer bir etkenin ise araçlardaki kusurları görmezden gelen şirketler ve patronlar olduğunu dile getirdi.

BM rakamlarına göre, trafik kazalarının yüzde 90'ı az gelişmiş ve gelişmekteki ülkelerde yaşanıyor.

Dünya genelindeki kazalarda her yıl 1,2 milyon kişinin ölürken, Afrika'da her 100 bin kişiden 26,6'sı trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Afrika, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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