Önlem alınmazsa felakete yol açacak! 38 milyon dolar bulunmazsa tüm Afrika'yı çekirgeler istila edecek - Son Dakika

Önlem alınmazsa felakete yol açacak! 38 milyon dolar bulunmazsa tüm Afrika'yı çekirgeler istila edecek

20.01.2021 16:23
Önlem alınmazsa felakete yol açacak! 38 milyon dolar bulunmazsa tüm Afrika'yı çekirgeler istila edecek, System.String[]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Doğu Afrika'yı istila eden çekirge sürülerine karşı 38 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu duyurdu. Hızla yayılmaya başlayan çekirgeler, önlem alınmazsa tüm Afrika'yı istila edecek.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Doğu Afrika ülkelerini istila eden çekirgelerle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu. Alınan tüm önlemlere rağmen Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda gibi ülkelerde istilaların devam ettiğini aktaran FAO Acil Durumlar ve Dayanıklılık Bölümü Direktörü Dominique Burgeon, tehlikeye karşı ülkelere uyarıda bulundu.

38 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Hükümetlerin çekirge istilalarına karşı gerekli önlemleri aldığını belirten Burgeon, "Tehlike henüz geçmiş değil. BM, bölgede çekirge sürüleriyle mücadele etmek için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuyor." dedi. Yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığını kaydeden Burgeon, çekirgelerin bu ay Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceğini ifade etti.

ÇEKİRGELER 1 GÜNDE 35 BİN KİŞİNİN GIDASINI TÜKETİYOR

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebilirken,
her gün 150 kilometre yol katedebiliyorlar.

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afrika, Tarım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Önlem alınmazsa felakete yol açacak! 38 milyon dolar bulunmazsa tüm Afrika'yı çekirgeler istila edecek - Son Dakika Dünya


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