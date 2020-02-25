Doğu Afrika ülkeleri serbest dolaşım görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Doğu Afrika ülkeleri serbest dolaşım görüşmelerine başladı

1 saat önce

Sudan'da, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) üyesi ülkelerin serbest dolaşım toplantıları başladı.

Doğu Afrika ülkeleri serbest dolaşım görüşmelerine başladı, System.String[]

Sudan'da, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) üyesi ülkelerin serbest dolaşım toplantıları başladı.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, İçişleri Bakanı Et-Turayfi İdris, perşembeye kadar sürecek toplantıların açılışında yaptığı konuşmada, görüşmelerin ve protokoller imzalanmasının gelecekteki bölgesel entegrasyon yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

İdris, imzalanacak protokollerin, Doğu Afrika'da 8 ülkenin meydana getirdiği IGAD üyesi vatandaşlar üzerindeki dolaşım kısıtlamalarını kaldıracağını belirterek, ülkesinin bölge halklarının çıkarına entegrasyon ve bölgesel ticaretin desteklenmesi için çalıştığını kaydetti.

Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan üye bulunuyor.

Süleyman Soylu, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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