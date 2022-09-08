Etiyopya, Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Etiyopya, Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yapacak

08.09.2022 16:20
Etiyopya, Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın kıtada ilk kez düzenlenecek yapay zeka konferansına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın kıtada ilk kez düzenlenecek yapay zeka konferansına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenecek Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'nın, ekimde başkent Addis Ababa'daki Bilim ve Sanat Müzesi'nde düzenlenmesini planladıklarını belirtti.

Konferansa Afrika kıtası ve dünya genelinde yapay zeka ve bilişim alanlarında çalışmalar yürüten bilim insanları ve araştırmacıların katılması bekleniyor.

Uzun süredir iç savaş ve insani krizlerle gündeme gelen Etiyopya, Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomik Komisyonu gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya, Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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