Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nde genel seçim düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nde genel seçim düzenlendi - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nde genel seçim düzenlendi

6 saat önce

Doğu Afrika'da bir ada ülkesi olan Komorlar Birliği'nde halk, genel seçimlerin ilk turu için sandık başına gitti.

Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nde genel seçim düzenlendi, System.String[]

Doğu Afrika'da bir ada ülkesi olan Komorlar Birliği'nde halk, genel seçimlerin ilk turu için sandık başına gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 320 bin seçmenin bulunduğu ülkede, yerel saatle 07.00'de açılması planlanan sandıklar, başkent Moroni ve diğer bazı kentlerde gecikmeli açıldı.

Muhalefet, Komor Federal Meclisinin 24 üyesinin belirleneceği seçimin "şeffaf, özgür ve demokratik olmadığı" gerekçesiyle aday göstermedi.

Oy pusulalarında sadece iktidardaki Cumhurbaşkanı Azali Assoumani'nin partisinin adayları yer alıyor.

Yerel basın, seçime katılımın düşük olduğunu bildirdi.

Afrika Birliği, seçimi izlemesi için 40 gözlemci gönderdi.

Seçimin ikinci turu 23 Şubat'ta düzenlenecek.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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